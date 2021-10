Juan Carlos Osorio y su evidente divorcio con la hinchada del América

Hasta ahora no se puede hablar de romance. Pese a que en los primeros partidos el equipo logró resultados positivos en la Liga BetPlay II-2021 y estuvo dentro de los ocho, la afición de América de Cali está inconforme la dirección técnica de Juan Carlos Osorio.



De hecho, en dos compromisos del certamen local y en el de ida de la Superliga le lanzaron frases de grueso calibre tras perder frente a Quindío, Jaguares y Santa Fe, respectivamente.



Sin embargo, el contrato con el timonel risaraldense es por 2 años y mientras no tenga una oferta del exterior o él decida irse, les tocará aguantar. Nadie sabe si durante ese lapso el conjunto pueda interpretar su idea futbolística, aunque el primer tiempo del encuentro ante Santa Fe dejó ver algunos detalles interesantes, eso sí, antes de que desarmara lo que estaba funcionando.



Los directivos, y concretamente el máximo accionista, Tulio Gómez, siguen confiando en que el equipo despegue, y mientras tanto extraoficialmente se menciona que llegarán verdaderos refuerzos para el próximo año, con lo que el estratega pueda tener mejores herramientas.



Este jueves Osorio compareció ante los periodistas deportivos de Cali para ratificar que sigue en pie de lucha, pero cuestionó a quienes últimamente lo han insultado en el Pascual Guerrero y ls hizo un llamado de atención: “Estoy comprometido 100% con el proyecto América. Tengo buenos jefes a los que les prometí trabajo. Me hago responsable de los resultados. La gente que se hace detrás de mí en los partidos se va a desahogar en el fútbol de la situación sociopolítica del país. No le he robado un peso a nadie”.



Sobre el esquema que utiliza y que ha sido bastante criticado, al igual que la rotación, señaló que “es una idea de juego diferente, muy valiente, a la que el jugador colombiano no está acostumbrado, y para hacerlo necesita un tiempo y un número de sesiones de trabajo. En el juego anterior tuvimos 37 minutos excelentes con nuestra idea. Ojalá en un corto plazo se vea un mejoramiento de nuestro jugar”.



Precisamente, sobre los resultados adversos sostuvo que “yo me hago responsable, más no culpable, porque yo cumplo con entrenar al equipo, les damos herramientas a los jugadores, estamos trabajando en Cascajal. La situación que pasa el club es por los malos resultados y por las decisiones yo me hago responsable”.



También se refirió a lo que para muchos es una realidad, sobre todo después de la salida de hombres que fueron determinantes en los títulos de 2019 y 2020: “Aquí no hay grandes contrataciones y es lo más acertado hacer, porque estamos compitiendo en la liga colombiana y consideramos que los jugadores colombianos son muy buenos y atléticamente son privilegiados”.



Añadió que la relación con sus futbolistas es normal: “Aquí no tengo queja de ningún jugador, la situación difícil que está pasando el club es por los malos resultados y me hago responsable de mis decisiones. Aquí hay una relación profesional muy saludable con este muy buen grupo de jugadores que tenemos”.



De igual forma, analizó qué podría estar pasando para que se presenten las deficiencias vistas: “Todos los jugadores cumplen con las tareas y lo que se les pide. Estamos tratando de identificar porque no tenemos consistencia, es imposible jugar con intensidad 90 minutos y es ahí donde el jugador colombiano pocas veces ha sido llevado al tope. Tenemos buenos profesionales, pero no grandes profesionales. El jugador atléticamente no se prepara bien y por eso cuesta. Es nuestra responsabilidad tratar de profesionalizarlos a todos y prepararlos a todos”.



Volvió, igualmente, a hablar de la rotación: “Se necesitan cinco días para la recuperación total de los jugadores, y por eso tomamos la decisión de descansar algunos jugadores el día martes para que puedan estar el fin de semana, sin demeritar la Copa que estamos jugando. Fisiológicamente hablando, cualquier atleta de alto rendimiento necesita 5 días para recuperarse”.



Sin duda, a los aficionados les preocupa la situación de su capitán y goleador, de quien Osorio señaló: “Adrián Ramos va muy bien, ojalá que pueda entrenar mañana y que podamos contar con él en el partido del fin de semana”.



Sobre su ausencia en la rueda de prensa en el partido ante Santa Fe, el entrenador nacido en Santa Rosa afirmó: “Confieso que soy muy emocional y a veces digo más de los necesario y el día del juego le expresé claramente a mi grupo de lo que yo pensaba en ese momento y no quería herir susceptibilidades y pasar por grosero, y tomé la decisión de que fuera Páez a la rueda de prensa”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces