Mayer Candelo no seguiría en el Cali: el golpe fue contundente

Un hincha del Deportivo Cali que tomó las riendas del club después de malos registros con Rafael Dudamel el último semestre. De aficionados en aficionados se han apoderado del banquillo del conjunto azucarero, y aunque Dudamel salió campeón en sus primeros seis meses, los caleños se sumergieron en errores de los directivos que poco a poco han marginado el nombre de la institución.

Confiaron en Mayer Candelo por su ADN del Deportivo Cali y el amor que siente por la camisa. Sin embargo, no todo salió como lo planearon. Tan solo han podido ganar un partido en 13 jornadas, y las últimas semanas han sido claves y arduas manteniendo reuniones con los directivos para decidir el futuro del banquillo. A Mayer Candelo le dieron una oportunidad más contra el Cortuluá.



Esa decisión colmó los ánimos de la hinchada verde, y se vio reflejado en el partido contra el Cortuluá. Corría el minuto 80 cuando los tulueños vencían al Deportivo Cali 2-0 en el Doce de Octubre. En ese instante, los hinchas azucareros invadieron el campo de juego y agredieron a Mayer Candelo que no puso mucha resistencia tampoco. Si hubiesen sacado a Candelo en la fecha pasada, tal vez la invasión se hubiese evitado.



Aunque falta la voz oficial de Mayer Candelo y del club en la cabeza del presidente, Luis Fernando Mena, se espera que la salida sea inminente tras la vergüenza vivida en Tuluá. No se justifica los actos vandálicos y violentos, pero fue un error seguir confiando en un proyecto deportivo de Mayer sin ningún éxito y sin resultados. En la última oportunidad del estratega, salieron derrotados pese a la interrupción, por esta razón, dejaría el cargo.



Bajo la calentura de un partido en donde la hinchada era más del Cali que del Cortuluá, todo terminó mal para Mayer Candelo que no hubiese deseado despedirse de esta manera. Y es que, aunque no haya dicho nada todavía, parece que los resultados de los desmanes causaron que Mayer renunciara al cargo de director técnico.