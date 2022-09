¡Los memes de la invasión! 'Mayer tendrá más puntos que Cali'

Deportivo Cali no levanta cabeza en Liga BetPlay y los hinchas azucareros no aguantaron su furia por ir perdiendo contra Cortuluá e ingresaron a la cancha del 12 de octubre. En redes sociales no se hizo esperar las populares burlas al equipo que dirige Mayer Candelo.

El mudo del estadio viendo que se empezaron a meter a la cancha los hinchas del Cali.pic.twitter.com/gzXhK0URwI — Santiago (@canterano_) September 21, 2022

La barra del Cali contra Mayer Candelo pic.twitter.com/YYJjVQSI1G — The League + (@LeagueOfi) September 21, 2022

- Vamos a ver cómo le fue a mi hijo hincha del deportivo Cali en su viaje a Tulua



- Está preso pic.twitter.com/4zlpBSwPqx — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) September 21, 2022

Mayer candelo va a terminar con más puntos que el cali pic.twitter.com/6qRyWAYChb — Lucho (@Luizaout1912) September 21, 2022

Teo después de que un hincha le pegara una patada:pic.twitter.com/Vo1VdkppMY — Santiago (@canterano_) September 21, 2022

Teo vs Los hinchas del Cali pic.twitter.com/oScXbRv9oX — Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) September 21, 2022