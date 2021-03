La Equidad estrena liderato: balance de la fecha 13 en Liga Betplay

El viernes inició la fecha 13 que bajó el telón este lunes (festivo en Colombia), con un nuevo líder en la Liga Betplay 2021-I. La Equidad tenía en sus manos la posibilidad de destronar de la punta al Atlético Nacional y no desaprovechó en su visita a Patriotas. La tabla está apretada y en cualquier traspiés la historia puede cambiar. El noveno está a cinco puntos del primero.

Un total de 24 goles se marcaron en la jornada, en la que se registraron tres empates y cuatro vistantes se llevaron el botín (Rionegro Águilas, Nacional, La Equidad y Bucaramanga). Además de estrenar líder, la tabla de goleadores también pasó a ser liderada por Diego Herazo, el goleador asegurador que se reportó con su tercer doblete.



La jornada se abrió el viernes con el triunfo de Águilas en su visita a Jaguares. César Arias y Christian Marrugo se encargaron de los goles, con los que sorprendieron al felino en Jaraguay. Lea más: Jaguares sufrió un duro golpe en casa: Águilas se le llevó los puntos



El sábado, Envigado se sacudió en el campeonato y el que pagó "los platos rotos" fue Santa Fe. El equipo cardenal no perdía desde la primera jornada, cuando se vio superado por Nacional, y en esta oportunidad con tantos de Jhon Durán y Jáder Maza cayó 2-1. Lea más: ¡Fuerte caída de Santa Fe! Envigado acabó con invicto de diez fechas



Junior goleó a Deportivo Pereira en el Metropolitano y se metió a los ocho. Los tantos fueron obra de Jhon Pajoy, Fredy Hinestroza y Miguel Ángel Borja. Con este triunfo respiran, después de haber caído en la jornada anterior frente a Nacional. Lea más: Junior respira en la Liga: goleó 3-0 al Pereira en el Metropolitano



Once Caldas y América igualaron a un gol en el Palogrande, en una cancha que fue criticada por el visitante y de la que salieron varios jugadores con sobrecargas musculares. Las anotaciones fueron de Jeison Lucumí, quien adelantó al América, y Yóiver González, que selló la paridad. Los rojos necesitan de un triunfo para meterse a los ocho, pero quedaron por fuera a un punto. Lea más: América de Cali empató en Manizales y sigue por fuera de los ocho



El turno en la jornada dominical fue para Medellín, que apenas consiguió salvar un punto frente a Deportivo Pasto. El partido estuvo marcado por la polémica. Al final, DIM sumó y se mantuvo entre los ocho, mientras que Pasto observa desde la casilla 12, a 4 puntos del octavo. Lea más: Con polémica arbitral, DIM y Pasto dividieron puntos en el Atanasio



Uno de los partidos que generó más expectativa fue el choque entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, quienes buscaban definir un líder. Sin embargo terminaron empatando sin goles y con dos expulsados: Juan Camilo Angulo y Sergio Mosquera. Lea más: Jugaron a no perder: Cali y Tolima empataron 0-0 en Palmaseca



En el cierre, Millonarios y Nacional protagonizaron el clásico de la fecha. Azules y verdes, llegaron con similares números, y se medían por una mejor ubicación en la tabla. Finalmente, con polémica incluida, los verdolagas se llevaron los puntos gracias a los tantos de Baldomero Perlaza y Vladimir Hernández (en la adición). Con esto se hicieron líderes (aunque solo por un día). Lea más: Tres puntos de oro para Nacional: derrotó 1-2 a Millonarios

Este lunes, día festivo en Colombia, se jugaron los dos últimos compromisos de la fecha 13. El primero fue en el estadio La Independencia de Tunja, donde La Equidad, con doblete de Diego Herazo, ganó y se instaló en la punta de la tabla. Lea más: Saluden al nuevo líder: Equidad ganó en Tunja y destronó a Nacional



En el cierre, Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga midieron fuerzas en el clásico santandereano. Los leopardos fueron efectivos y se llevaron los puntos a casa. Además, se pusieron a tan solo 4 puntos del octavo (Junior). Lea más: Bucaramanga fue contundente y se quedó con el clásico santandereano

Este martes ya empieza a rodar el balón en la fecha 14, con dos partidos: Boyacá Chicó vs Envigado y Santa Fe vs Once Caldas. La jornada de extenderá hasta el jueves. Entre los partidos atractivos se destacan el duelo de campeones en el Pascual Guerrero: América (campeón de Liga 2020) vs DIM (campeón de Copa 2020), y el choque en Ibague entre Tolima y Junior.