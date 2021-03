Bucaramanga fue contundente y se quedó con el clásico santandereano

Atlético Bucaramanga venció con superioridad a Alianza Petrolera, en el clásico santandereano que cerró la jornada 13 de la Liga Betplay 2021. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez consiguieron su cuarta victoria y llegaron a 16 puntos, poniéndose a cuatro del octavo en la tabla (Junior). Alianza Petrolera sigue sin levantar cabeza. Sigue siendo el colero con 3 puntos.

El partido se desequilibró desde muy temprano, al minuto 3, tras un terrible fallo del portero Juan Serrano, quien quería controlar con los pies después de un retroceso de Diego Chica, pero la pelota se le escapó y terminó en gol. Brayan Fernández, quien estaba muy cerca, la mandó a guardar.



Como si fuera poco, el elenco barranqueño se quedó con diez hombres a los 31', después de la expulsión del central Hanyer Mosquera, por una patada a un rival.



Sin embargo, cuando Bucaramanga parecía controlar el juego y era el de la propuesta, llegó el empate. Transcurría el minuto 43 minutos y después de una buena acción individual por banda izquierda, Edwin Torres le metió un centro a Jairo Molina que conectó de cabeza. Con el 1-1 se fueron al descanso.



Para el segundo tiempo, el técnico Luis Fernando Suárez se la jugó con el argentino Alejandro Quintana, por Brayan Fernández (autor del gol). El libreto no cambió; Los leopardos siguieron mostrando más trabajo ofensivo y pusieron en aprietos al aurinegro.



A la altura del minuto 68, Quintana aprovechó un rebote después de un tiro de esquina que jugaron en corto, y convirtió el 1-2 en cancha petrolera.



El local, que no gana en la liga colombiana desde septiembre de 2020 cuando superó al DIM, probó con algunas variantes pero nada les salió. Las últimas acciones ofensivas estuvieron a cargo del visitante. Quintana probó con un zapatazo desde fuera del área que salió desviado.



Sobre los 89', Andrés Sarmiento se reportó con el 1-3 para hacer valer la 'Ley del Ex', recibió la pelota y cuando se aproximaba al área remató cruzado. Nada pudo hacer Serrano.



Al final, triunfo para el Bucaramanga y 3 puntos que lo acercan al grupo de los ocho. Alianza por su parte sigue sin poder ganar y apenas ha conseguido tres empates en lo corrido del año.