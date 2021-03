América de Cali empató en Manizales y sigue por fuera de los ocho

América de Cali empató 1-1 este sábado con el Once Caldas en Manizales y desaprovechó la oportunidad de meterse por primera vez entre los primeros ocho, en desarrollo de la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2021.



Un fuerte aguacero caído dos horas antes hizo que la cancha estuviera pesada y pelota no rodara bien en el Estadio Palogrande y dicha situación llevó a varias faltas en el comienzo del juego, pero con el paso del tiempo se abrieron las opciones y ambos equipos brindaron un buen espectáculo.

Fue un primer tiempo intenso en el que se repartieron la posesión, un poco más para el visitante, con varias llegadas a los pórticos, aunque el golero Gerardo Ortiz tuvo más trabajo y salvó a su conjunto en acciones determinantes. Pero eso no borra que el elenco vallecaucano volvió a fallar en la última puntada al tomar malas decisiones.



Sobre el minuto 4, un toque preciso de Santiago Moreno le permitió a Yesus Cabrera encarar y centrar atrás, donde Jeison Lucumí recibió el balón para sacar un derechazo bien ubicado al palo izquierdo de José Gerardo Ortiz en el 0-1.



Antonio Romero ripostó y llegó por la izquierda para cederle el balón a Lemos, pero Graterol atajó bien. A los 9, el arquero venezolano quiso manejar el balón atrás y por poco el balón traspasa la línea de meta.



Sobre los 21, Adrián Ramos entró al área y chocó con el arquero Ortiz, pero el árbitro Wílmar Roldán ni siquiera pidió revisión del VAR.



Once Caldas empató a los 24, cuando se levantó un tiro por derecha y Yoiver González le ganó en el salto a Rodrigo Ureña para martillar al piso y alojar el balón sobre el palo izquierdo de Graterol.



A los 28, Antonio Romero empujó el esférico al arco, pero David Lemos estaba adelantado antes de enviar el centro y la acción fue invalidada.



De nuevo se acercó América con un zurdazo de Rafael Carrascal a los 30, pero Ortiz sacó la pelota al tiro de esquina.



América sufrió el partido después del minuto 30, porque Carrascal no colaboraba mucho en la contención y Luis Paz lucía muy solo en esa misión, de allí que a los 37 Viáfara llegó sin presión para cabecear por encima del horizontal. Pero era un inconveniente que también se veía en el Once, que permitía la asociación de los volantes y extremos rojos para aproximarse con libertad a predios de Ortiz.



‘Adriancho’ recibió un servicio de Carrascal a los 38 para quedar al frente de Ortiz, pero el arquero albo contuvo bien el cabezazo del delantero escarlata.



El inicio de la segunda parte volvió a mostrar al América metido en área blanca, y Santiago Moreno ensayó un derechazo que se fue desviado ligeramente sobre el palo izquierdo.



Deivy Balanta reemplazó a Yoiver Balanta, lesionado, cuando corrían 7 minutos del complemento.



Kevin Andrade llegó a acompañar una nueva jugada ofensiva, pero no tuvo dirección en el cabezazo frente al golero local.



Duván Vergara entró por Santiago Moreno a los 13 minutos, mientras que Luis Sánchez lo hizo por Paz -quien estaba amonestado- a los 18.



Eduardo Lara también movió su banco para darle paso a Sebastián Guzmán por Hárrison Otálvaro y a Ménder García por Alejando García a los 15.



Robert Mejía probó los reflejos de Graterol, quien envió el esférico al tiro de esquina, a los 17.



Adrián Ramos trató de ir a un balón profundo por derecha y evidenció una molestia muscular, por lo que pidió el cambio para que entrara Díber Cambindo a los 22 minutos.



Con la cancha pesada y varios jugadores resentidos, mermó la intensidad del encuentro y en una jugada aislada América se salvó del segundo del Once Caldas cuando Mejía le ganó un balón a Yesus y desde larga distancia por poco sorprende a Graterol, pero la pelota dio en el travesaño, a los 27.



Por primera vez, Cristian Arrieta trató de ir al ataque a los 31, pero no tuvo claridad en el centro sobre la última línea. Por el otro sector, Nicolás Giraldo fue poco lo que aportó en volumen ofensivo.



El técnico Lara se jugó su última carta ofensiva al ordenar el ingreso de Faider Burbano por el venezolano Antonio Romero a los 36, aunque no varió mucho el panorama.



Los cambios implementados por Juan Cruz Real no dieron el resultado esperado en el cuadro rojo, en un segundo periodo venido a menos en la calidad de juego y con varios protagonistas ‘molidos’ por el estado de la gramilla.



A los 43, Graterol estuvo providencial ante Ménder García y evitó que el cuadro albo se pusiera ganador. Pero increíblemente Duván Vergara despilfarró el segundo rojo al minuto 47 y en la cara de Ortiz, tras pase preciso de Rodrigo Ureña.



En la fecha 14, América será local este miércoles 24 de marzo (3:15 p.m.) ante el Medellín, mientras que Once Caldas visitará el martes 23 (8:00 p.m.) a Santa Fe.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces