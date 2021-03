Junior respira en la Liga: goleó 3-0 al Pereira en el Metropolitano

En el Estadio Metropolitano, Atlético Junior derrotó 3-0 al Deportivo Pereira, en un partido clave para el conjunto de Amaranto Perea que, con la victoria, se metió en el grupo de los ocho (20 puntos), quedando, parcialmente, a tres puntos de los líderes de la tabla, Deportivo Cali y Deportes Tolima.

En un primer tiempo atractivo y con oportunidades de gol, el cuadro rojiblanco fue superior al matecaña y, desde los primeros minutos, avisó que se quería llevar los tres puntos.



En el minuto 14, un fuerte remate en el palo, de media distancia, de Didier Moreno, encendió las alarmas en el pórtico de Esteban Giraldo, quien se estiró para sacar el balón, con tal suerte para él, que el esférico chocó en el palo y bajó, pero no alcanzó a cruzar la línea de gol.



Un minuto más tarde, a través de Miguel Ángelo Borja, los de Perea volvieron a llegar al arco visitante. Fredy Hinestroza, una de las figuras del encuentro, centró desde el costado izquierdo para la cabeza del ‘9’ juniorista, quien remató desviado ante la incomodidad de los defensores.



Junior, con una idea de juego por las bandas, tuvo su primera gran oportunidad para adelantarse en el marcador sobre el minuto 20. Una mala salida del golero Giraldo, dejó a Borja solo frente al arquero matecaña, pero la decisión del delantero no fue la correcta y al intentar eludir al portero, terminó enredándose con el balón y desperdiciando una gran chance de abrir el marcador.



Borja siguió intentando y diez minutos más tarde provocó otra oportunidad de gol. El atacante, exPalmeiras, retrocedió unos metros para pedir el balón y, estando de espaldas al arco, dio media vuelta para sacar un remate de media distancia, el cual pasó muy cerca del palo derecho.



Finalmente, sobre el final del partido, Junior encontró el primer tanto de la tarde-noche. En un despliegue ofensivo por el sector izquierdo, Gabriel Fuentes combinó con Hinestroza para que este último, al borde de la línea de meta, sacará un centro preciso con dirección a Jhon Pajoy, quien atacó el segundo palo para cabecear el esférico y mandarlo al fondo de la red.



Con la ventaja a favor de los locales, en el inicio del segundo tiempo, Junior desperdició una clara oportunidad para aumentar la diferencia, En una jugada de contrataque, Luis ‘cariaco’ González asistió a Borja, quien, tras quedar mano a mano con el arquero Giraldo, no pudo definir en la primera acción y en el rebote de la misma, cabeceó el balón, pero en la línea un defensor la pelota le ahogó el grito de gol.



Deportivo Pereira respondió y en dos oportunidades estuvo cerca de igualar el resultado, sin embargo, las dos oportunas intervenciones de Sebastián Viera – un mano a mano en el minuto 48 y un tiro libre en el 55- evitaron que los matecañas anotarán el tanto de la igualdad.



En el tramo final del partido, Junior consiguió el segundo y tercer tanto de la noche. Un disparo de Hinestroza, en el minuto 80, el cual tuvo la complicidad del arquero Giraldo, fue suficiente para el 2-0, y, en el 81, Miguel Ángel Borja fue el encargado de la cereza del postre tras anotar el 3-0 final.



Con la victoria, Junior llegó a 20 puntos y gracias a la diferencia de gol (+5) se metió en el grupo de los ocho. Junior respira en la Liga.