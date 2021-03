La dicha le duró poco a Nacional: la Liga Betplay tiene nuevo líder

A falta del resultado, que dejará el partido entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga, en el cierre de la jornada 13 en Liga, en FUTBOLRED les presentamos resultados y tabla de posiciones en el campeonato colombiano. La Equidad es el nuevo líder; sus perseguidores son Nacional, Tolima y Cali, con un punto menos. La diferencia entre el primero y el octavo es de apenas 5 puntos.

Resultados de la fecha 13



Jaguares 0-2 Rionegro Águilas

Envigado 2-1 Santa Fe

Junior 3-0 Pereira

Once Caldas 1-1 América de Cali

Medellín 2-2 Pasto

Cali 0-0 Tolima

Millonarios 1-2 Nacional

Patriotas 1-2 Equidad

Alianza vs Bucaramanga (Partido en juego)



Tabla de posiciones

​

1. La Equidad – 25 Puntos (13 partidos jugados)

2. Atlético Nacional – 24 Pts (12 PJ)

3. Deportes Tolima – 24 Puntos (12 PJ)

4. Deportivo Cali – 24 Pts (13 PJ)

5. Ind. Santa Fe – 22 Pts (12 PJ)

6. Millonarios – 22 Pts (12 PJ)

7. Ind. Medellín – 20 Pts (13 PJ)

8. Atlético Junior – 20 Pts (13 PJ)

9. Jaguares – 20 Pts (13 PJ)

10. América de Cali – 19 Pts (12 PJ)

11. Deportivo Pasto – 16 Pts (12 PJ)

12. A. Bucaramanga – (Partido en juego)

13. Envigado – 12 Pts (12 PJ)

14. Rionegro Águilas – 11 Pts (11 PJ)

15. Patriotas – 10 pts (12 PJ)

16. Once Caldas – 9 Pts (12 PJ)

17. Boyacá Chicó – 8 Pts (12 PJ)

18. Deportivo Pereira – 7 Pts (13 PJ)

19. Alianza Petrolera – (Partido en juego)