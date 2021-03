Saluden al nuevo líder: Equidad ganó en Tunja y destronó a Nacional

El equipo asegurador venció a Patriotas, en La Independencia de Tunja, con doblete de Diego Herazo y se trepó a la punta de la Liga Betplay 2021-I, con 25 puntos. La Equidad llegó a siete triunfos y seis partidos consecutivos sin perder, y por un punto aventaja a los verdolagas, que se habían hecho al liderato tras ganarle a Millonarios (1-2).

En La Independencia de Tunja se tuvo un primer tiempo sin muchas emociones y más allá de una opción para cada bando, no hubo más en materia ofensiva. La Equidad reaccionó en el complemento y con el ingreso de Hansel Zapata (57') empezó a mostrar más fútbol ofensivo.



La primera acción del partido fue para el local, a la altura del minuto 9. Después de una serie de rebotes, Mauricio Gómez buscó un centro, pero la pelota se desvió en un defensor y terminó estrellándose en la raíz del palo. Cristian Bonilla reaccionó y atrapó el balón.



La respuesta del visitante llegó después de una jugada que se ingenió Daniel Mantilla y que terminó en un remate desviado de Pablo Lima, frente al arco. ¡De no creer!. Sobre los 19 minutos, Amaury Torralvo probó con un disparo de media distancia, que llegó a Luis Hurtado sin mayores inconvenientes. Con el 0-0 se fueron al descanso.



El único tanto del partido fue conseguido por Diego Herazo, a los 65 minutos, después de un centro desde la derecha de Hansel Zapata, que el goleador empalmó de cabeza.



Zapata estuvo cerca de ampliar la cuenta a los 70 minutos, cuando se instaló en el área y sacó un disparo que pasó muy cerca al palo derecho de Hurtado.



Patriotas quiso arruinarle la fiesta a La Equidad, a los 79', después de una pelota que metió Santiago Orozco y Kevin Aladesamni, quien llevaba pocos minutos en cancha, conectó de cabeza y dejó sin opciones a Bonilla.



A los 89 minutos, Rodas cometió falta en el área y el juez no dudó en sancionar penalti. El encargado de transformar el 1-2 fue el goleador Diego Herazo, quien engañó por completo al arquero. El atancante llegó a ocho anotaciones y se convirtió en el jugador con más goles en el campeonato colombiano.



La Equidad cumplió con el objetivo; se llevó los puntos de Tunja y se adueñó del liderato. La situación por los lados de Patriotas es preocupante. En los últimos cinco partidos ha perdido cuatro.