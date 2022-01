Reaparición en la A: Balance positivo para Cortuluá y Unión Magdalena

Se acabó la espera para los seguidores del Cortuluá y el Unión Magdalena para ver a sus equipos de nuevo en la primera división del fútbol colombiano, este sábado ambos clubes tuvieron su debut y pudieron sumar un punto en duelos muy importantes.



En primera oportunidad el equipo corazón del Valle, tuvo un difícil encuentro frente al muy reforzado Atlético Nacional en condición de local, donde las diferentes estrellas del equipo verdolaga no pudieron brillar y se fueron apagando con el buen planteamiento del estratega chileno Manuel Suárez. Aunque se nota que es el primer partido oficial de la temporada, el Cortuluá dejó buenas sanciones en el frente de ataque con un referente como Luis Carlos Ruiz, quien dejó la igualdad 1-1 frente Atlético Nacional.



Ahora el Unión Magdalena logró sumar un punto muy importante en condición de visitante frente al Once Caldas, aunque su arquero Ramiro Sánchez fue el protagonista, el ciclón bananero aprovechó los errores defensivos del Once Caldas e igualó el partido



Aunque no dejó muy buenas sensaciones en la parte defensiva, Unión empezó con pie derecho sumando en condición de visitante. Para el técnico Carlos Silva tendrá que trabajar mucho en la zona defensiva durante estos días previos al juego frente Alianza Petrolera, si no quiere tener problemas en condición de local.