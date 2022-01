Medellín se pone a prueba en el debut de la Liga: recibe a Tolima

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 4:05 de la tarde al Deportes Tolima, en el inicio de la Liga colombiana I-2022. El poderoso no podrá contar con varios jugadores de su nómina por covid-19 y para Julio Comesaña está el reto de armar un grupo competitivo frente a uno de los finalistas del pasado campeonato.



Las bajas de Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda, Edwar López, David Loaiza, Stiven Rodríguez, Éver Valencia, Miguel Monsalve y Yesid Díaz, contagiados por covid-19, sumado a la convocatoria de Andrés Mosquera Marmolejo, redujeron las opciones de Julio Comesaña para conformar la nómina para competir en este inicio del campeonato.



“Hemos tenido problemas con el covid-19. Les ha dado a casi todos, menos a mí. Trato de cuidarme, estamos a jueves, vamos a llevar en cancha los jugadores que estén en mejores condiciones. No creo que sea necesario dar información a los adversarios. Hemos tenido dificultades con deportistas y empleados contagiados”, indicó el técnico Julio Comesaña.



En cuanto al rival, el técnico uruguayo declaró que “Tolima es un equipo, con características particulares y que han tenido armonía en su juego. Cuentan con un juego directo que es elaborado, hace menos pases y por lo general son en profundidad, luego se repliegan, es difícil tomarlos mano a mano. Tolima es un rival que nos invita a disputar en un alto nivel. Hay que saber atacarlo, no regalarnos”.



Aunque no podrá estar en este partido, Andrés Mosquera Marmolejo opinó sobre el armado del equipo para esta temporada. “Medellín es un equipo muy fuerte, unido, con excelentes contrataciones. Jugadores que llegaron y se acoplaron muy bien, esperamos comenzar ganando y asimilando la idea de juego, la gente le cree al proyecto, está contenta y nos queda respaldarlo con buenas actuaciones. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy exigente, pero tenemos la convicción de buscar la victoria y regalarle una alegría a la hinchada”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportes Tolima

Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima se han enfrentado en 212 partidos por Liga colombiana. El poderoso ganó en 92 ocasiones, mientras que los pijaos vencieron en 59 oportunidades. En cuanto a goles anotados, el rojo celebró en 321 oportunidades contra 254 del equipo de Ibagué.



Deportes Tolima acumula cuatro partidos sin perder ante Independiente Medellín (una victoria, tres empates), su mejor racha ante ellos desde 2011-2014 (cinco victorias, dos empates). Sin embargo, el DIM suma 10 compromisos sin perder como local ante los de Ibagué (cuatro triunfos, seis empates), desde octubre de 2014, cuando el pijao se impuso por 2-3).



Independiente Medellín fue el único equipo que no perdió ni un encuentro como local en todo 2021, en 19 partidos, ganó seis y empató 13. No obstante, ese porcentaje de victorias de 31,6 por ciento, fue el quinto más bajo del año pasado en la categoría.



Deportes Tolima suma 13 encuentros sin perder como visitante en Primera División (cinco victorias y ocho empates), después de haber perdido cinco de las 10 visitas anteriores en la categoría (dos victorias y tres empates).



Ningún jugador se impuso en más duelos individuales en 2021 en Primera División que Juan Ríos del Deportes Tolima (274), con un acierto de 50,8 por ciento. Además, fue el futbolista que más minutos disputó de la competición el año pasado (4.182).



Deportes Tolima fue el equipo que más goles de cabeza marcó en Primera División el año pasado (12 anotaciones), siendo cinco de ellos del paraguayo Gustavo Ramírez.



Alineación probable

Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Juan Carlos Díaz, Javier Méndez, Bryan Castrillón, Jean Pineda, Vladimir Hernández, Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 4:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



VAR: Gustavo Murillo (Chocó).



TV: Win Sports y WIN Sports +.



