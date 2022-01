‘Por lo hecho en el primer tiempo, merecimos más’: Alejandro Restrepo

Atlético Nacional tuvo un amargo debut en el inicio de la Liga I-2022 al empatar 1-1 con Cortuluá en el estadio Doce de octubre de Tuluá. Los verdolagas mostraron un gran nivel de juego en el primer tiempo, no fueron contundentes y al final, terminaron pidiendo tiempo. En conferencia de prensa, el técnico Alejandro Restrepo habló sobre el desempeño del equipo, lo que hay para mejorar de cara al próximo miércoles cuando reciban al Junior en el Atanasio.

“Siendo autocríticos y reflexivos como siempre de lo que fue el juego, indudablemente en el primer tiempo identificamos donde teníamos superioridad y donde podíamos hacerle daño al rival, ubicando los espacios para hacerle daño a la defensa del Tuluá. Anotamos un gol a través de juntar pases, sorprender al rival con esos desmarques de ruptura y la finalización que hicimos. Generamos varias opciones de gol a través de esa idea de juego. En el segundo tiempo, no estuvimos finos, ellos estuvieron más arriba, generándonos presión y no fuimos eficaces, nos faltó tener mejor progresión en el campo rival. Luego tomaron confianza, vino la jugada de penal, un golpe duro para nosotros, lo intentamos y al final se da un empate, creo que por lo que hicimos nosotros en el primer tiempo, merecimos un poco más”, indicó Restrepo.



Además, “en el primer tiempo, encontramos al hombre libre, nuestros extremos llegaron bien, encontramos espacios. Pero en el segundo tiempo no se vio tanto porque ellos adelantaron sus líneas y esa superioridad que teníamos en la mitad de la cancha y por no progresar, no logramos hacerlo bien. Luego el rival tomó confianza y a partir de ahí, vino el desbalance del segundo tiempo. No creo que haya sido un tema físico porque el equipo se está preparando bien, hicimos los ajustes necesarios”.



El técnico explicó la razón por la cual Sebastián Gómez fue sustituido terminando el primer tiempo. “Sebastián (Gómez) tiene una contusión en la cresta iliaca, hay que hacer los exámenes de rigor, pero el médico considera que no es grave”.



En cuanto a las situaciones físicas de Giovanni Moreno y Andrés Andrade, Alejandro Restrepo comentó que “en su presentación ‘Gio’ habló que tenía dos meses y medio sin competir ni entrenar en alto nivel. Se está poniendo a tono, será un tiempo prudente, lo hemos visto muy bien y en el momento adecuado estará con nosotros disponible para jugar los minutos que pueda actuar. Lo más importante es que se ponga bien, conozca nuestra manera de jugar y que pueda competir. Andrés (Andrade) viene recuperándose de una lesión que tuvo al finalizar la semana pasada, se está poniendo a tono y es posible que en las próximas fechas pueda estar”.



El técnico volvió a profundizar en el desempeño del equipo del primer tiempo al segundo. “Estuvimos claros en el primer tiempo contra un Cortuluá que hizo presión en el tercio medio, progresamos en el campo rival y establecimos ventajas. En el segundo tiempo, nos faltó aprovechar la segunda pelota y explotar los espacios, no fuimos efectivos y debemos entrenar y mejorar”.



Restrepo fue autocrítico y espera que el equipo sea más contundente en los próximos encuentros. El calendario apremia, los próximos partidos son contra Junior en el Atanasio y Millonarios en Bogotá, donde se juegan algo más que seis puntos. “Hicimos cosas muy buenas en el primer tiempo que nos faltó concretar en el segundo, nos faltó estirar la ventaja. Pero en ningún momento irrespetamos ni el juego, ni el rival. Son situaciones de partido, nos faltó leer mejor el partido, los espacios, el rival mejoró y debemos tomar esto para mejorar. No tomarlo como un detalle negativo, sino una oportunidad para tocarnos, no estamos bien y estamos fastidiados por el empate, queríamos un mejor resultado. Confiamos en que este equipo va a crecer, es un torneo de 20 fechas y tenemos una gran oportunidad en nuestra casa, la próxima fecha”.



El técnico opinó sobre el debut de Álvaro Angulo y Daniel Mantilla con el equipo, además del de Alexander Mejía, quien este sábado arrancó su tercera etapa en el club. “Con Álvaro (Angulo), con Daniel (Mantilla) y con Alex (Mejía) fue un buen debut. Daniel hizo un gran desgaste, dio problemas por banda, sabemos que todo el equipo tiene aspectos por mejorar, pero estamos convencidos que ellos nos van a dar muchísimo. Álvaro tiene mucha intensidad, mucho recorrido hasta el último minuto, generando siempre duelos en fase ofensiva y sin balón. Muy ordenado, defendiendo la pelota cruzada del rival y Alex con su experiencia, su organización de juego, la lectura y lo que transmite nos dejó muy buenas sensaciones. Los partidos irán dando esa cohesión y esa búsqueda de perfeccionar la idea de juego del equipo”.



Finalmente, el estratega se enfocó en el tema del penal en contra. Nacional acumula cinco partidos de los últimos siete encuentros donde ha concedido falta dentro del área. Sobre esa situación, Restrepo indicó que “son situaciones de juego, la jugada fue desafortunada, donde Juan David (Cabal) sin intención, llegó tarde. Hay situaciones que se revisaron en el VAR, en muchas no estuvimos de acuerdo, pero en este sí, porque hubo una situación que no se pudo controlar. Queda de aprendizaje, tratar de evitar que no vuelva a suceder y ponerlo en práctica en los partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8