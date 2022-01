Nacional pecó por definición: empate con el recién ascendido Cortuluá

Atlético Nacional empató 1-1 con Cortuluá en el inicio de la Liga I-2022, los verdolagas generaron opciones, se montaron en el partido, tenían ventaja mínima en el marcador, pero se les acabó la gasolina promediando el segundo tiempo y Luis Carlos Ruiz de tiro penal, igualó el partido.



Los primeros cinco minutos de juego, Cortuluá arrancó con vehemencia, producto del juego fuerte, dos jugadores del local fueron amonestados por el árbitro Jhon Hinestroza. Nacional intentaba sostener la pelota y ser profundo, pero eran erráticos en el último pase.

Al minuto 12, Cortuluá tuvo su primera aproximación a través de Johan Bocanegra con un remate cruzado de media distancia que pasó ligeramente desviado. El control de la pelota se estaba dividido, Nacional con un poco más de decisión que el equipo vallecaucano.



Un minuto después, Yerson Candelo desbordó por el sector derecho en asocio con Yeison Guzmán, el lateral mandó un centro al corazón del área para que Jefferson Duque de cabeza, abrió el marcador a favor del conjunto antioqueño, quienes, hasta ese momento del partido, habían tenido tres aproximaciones.



Jefferson Duque anotó su gol número 86 en 193 partidos con Atlético Nacional, el ‘9’ verde está a 13 goles de Huberto ‘Turrón’ Álvarez y Gustavo Santa, en el ranking de goleadores históricos en el equipo verdolaga (dato gracias a Javier Danilo Correa).



Sobre el minuto 23, Jhonatan Pérez recibió un centro desde el sector izquierdo y con su pierna derecha, remató la pelota y por poco, llegaba el empate para el equipo ‘corazón del Valle’. Un minuto después y de contragolpe, Daniel Mantilla exigió a Ernesto Hernández con un remate desde el sector derecho a la esquina del palo de la mano izquierda del arquero uruguayo ex Deportivo Cali.



Los verdolagas seguían controlando el juego a placer, pese a que no habían estirado la ventaja en el marcador. Tenían un juego sencillo, corto y contundente. Sumado a la fortaleza en el juego aéreo y la pelota quieta, la cual sirvió para abrir el marcador. Tuluá aguantaba, intentaba salir en velocidad, pero perdía rápidamente la pelota.



En 43 minutos, Atlético Nacional generó seis opciones de gol, de las cuales solo pudo marcar hasta ese momento un gol. Los verdes no están aprovechando los descuidos en defensa que tiene Tuluá, sumado a los dos jugadores amonestados en la zona medular. Cortuluá tuvo el empate con una jugada colectiva y en una mala salida de Kevin Mier, Emmanuel Olivera tuvo que sacar la pelota desde la línea. Al minuto 44 y tras una falta sufrida en su propia área, Sebastián Gómez tuvo que salir, para darle paso a Nelson Palacio.



En la etapa complementaria, Cortuluá adelantó líneas buscando el empate, mientras que Nacional tenia que liquidar el juego. Al minuto 3, Emmanuel Olivera fue amonestado por juego brusco. Sobre el minuto 12, Luis Carlos Ruiz remató desde el sector izquierdo, pero Mier logró contener el remate sin problemas. Al minuto 15, Daniel Mantilla fue el segundo amonestado en Atlético Nacional.



Sobre el minuto 16, ingresaron en Nacional Dorlan Pabón y Jímer Fory, en lugar de Yeison Guzmán y Daniel Mantilla. Tres minutos después, Cortuluá cambió fichas en el equipo, ingresaron Sebastián Herrera y Juan Valencia por José Palacios y Edwin Laszo.



Al minuto 20, Juan David Cabal cometió una imprudencia derribando dentro del área a Luis Carlos Ruiz, el árbitro Jhon Hinestroza no dudó en sancionar el penal. Dos minutos después, el samario cambió la falta por gol para Cortuluá, empatando el partido y aplicando la ‘ley del ex’. Al minuto 29, Cortuluá efectuó el tercer cambio, retirando a Johan Bocanegra e ingresando Juan Lobo.



Al 38, Cortuluá realizó su cuarto cambio, retiró a Luis Carlos Ruiz para darle paso a Lewis Sinisterra y en Nacional, también efectuó el cuarto cambio, se fue Jefferson Duque e ingresó Ruyery Blanco. Sobre el final, Jarlan Barrera fue amonestado en Nacional por protestar una jugada que debía tener norma de la ventaja. Dorlan Pabón de tiro libre, por poco anotaba el segundo, pero la pelota pasó desviada del arco local.



En la próxima fecha, Cortuluá visita en Montería a Jaguares, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Junior de Barranquilla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8