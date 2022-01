‘El tiempo dirá si la nómina del DIM está completa’: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín alista su debut en la Liga colombiana I-2022, este domingo, enfrentando a Deportes Tolima en el Atanasio. Julio Comesaña, técnico poderoso sabe la importancia que será para el equipo comenzar con un triunfo para ir abonando el terreno y conseguir el objetivo de clasificar entre los ocho, rompiendo una sequía de tres años sin lograrlo.

“El tiempo dirá si la nómina esta completa. En el corto plazo, estamos viendo el domingo. Tenemos la meta en conseguir la clasificación entre los ocho. Nuestro plantel es el mejor, hay que tratar de asociarlos y que estén de la mejor manera, solucionando las dificultades. En el diseño del plantel, hablamos mucho de mitad hacia adelante, por los problemas que hemos tenido en definición. La dirigencia buscó jugadores, pero estuvo difícil por el mismo mercado”, comentó el estratega uruguayo.



Sobre los extranjeros que llegaron en este mercado de pases como Luciano Pons y Javier Méndez, Comesaña declaró que “Luciano Pons viene de jugar en primera división de Argentina, con buenas condiciones, especialmente es un gran ser humano. Encaja en lo que buscamos y ojalá nos de certeza cuando juegue los partidos. De Javier Méndez, llegó a raíz de las dificultades que teníamos en los zagueros. No solo se desempeña como zaguero, sino como volante. Yo lo tuve en Racing de Uruguay a los 20 años, apareció la oportunidad y lo integramos, resta ponerlo a punto. Los jugadores extranjeros ya están en condiciones y con toda la documentación al día”.



Además, “tanto Luciano Pons como Javier López se integraron al equipo, sufrieron un poco con la altura, están mejor y estamos a la espera de presentarlos a la afición en algún juego oficial, si están acostumbrados, no los quiero tirar por tirarlos”.



El técnico habló de Andrés Ricaurte, quien llegó desde la MLS para reforzar las ideas del equipo y la labor de Yesid Díaz siendo volante, pero también jugando como zaguero central. “Andrés Ricaurte es un gran organizador de juego, es muy claro y sabe cuándo hay que cambiar de ritmo. Debemos emplearlo en el fútbol ofensivo del equipo, ha trabajado muy bien y estamos contentos que esté con nosotros. Yesid Díaz es un volante que tiene mucha clase para jugar como zaguero, es potente en sus recorridos como volante y ha realizado un gran trabajo de pretemporada”.



Finalmente, el técnico habló de sus objetivos y responsabilidades con el rojo de Antioquia. “Yo soy el responsable de las contrataciones, de la preparación del equipo, de las derrotas, pero no soy responsable de las victorias. El club tiene unos socios, una junta directiva, un presidente y unas áreas que trabajan. Pensamos en hacer equipo, no en individualidades. A estas alturas de mi vida, no me escondo, vamos a trabajar fuerte, buscando hacer las cosas de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8