Pendientes de la fecha 10: estas serán las fechas de clásicos en Liga

La Liga BetPlay está a pocos días de arrancar. El 25 de enero se dará el puntapié inicial, para lo que será la competición de la máxima categoría del fútbol colombiano.



Toda la expectativa estará puesta en este primer semestre, tras lo ocurrido en el 2022 con el título de Deportivo Pereira, consiguiendo su primera estrella. El sorteo se realizó en Bogotá, para conocer esa primera jornada y cómo empezará todo.



En el formato establecido de las 20 jornadas, con el todos contra todos, se destaca que le darán permanencia a la ya recordada fecha de clásicos. Con el regreso de Huila y Chicó a la máxima categoría, hay algunos cambios.

Entre esos, es que el duelo del Tolima grande regresa y que el elenco ajedrezado enfrentará a Equidad.



Estos serán los duelos regionales, correspondientes a la fecha de clásicos:



Millonarios vs Santa Fe

Medellín vs Nacional

América vs Cali

Once Caldas vs Pereira

Junior vs Unión Magdalena

Boyacá Chicó vs Equidad

Águilas Doradas vs Envigado

Deportivo Pasto vs Jaguares

Tolima vs Huila

Bucaramanga vs Alianza Petrolera