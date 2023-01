Así se disputará el Torneo BetPlay 2023: inicia el camino al ascenso

El Torneo BetPlay 2023 volverá a la acción, con la disputa de los cupos a final de año, para determinar cuáles serán los dos clubes que estén en la Liga BetPlay del 2024. Inicia un camino largo, en medio de muchas complicaciones, por el sueño de la primera división.



Se sorteó la primera fecha del certamen, con algunos duelos interesantes. Así se disputará la competición.



La lucha por el ascenso arrancará con la fase 1 de todos contra todos, jugándose 16 fechas entre el 4 d febrero y el 16 de mayo. Los ocho mejores avanzarán a la fase dos de cuadrangulares. Los mejor posicionados serán cabeza de grupo, sorteándose las otras parejas. Los mejor posicionados de los grupos disputarán la final del Torneo.



Así se jugará la primera fecha del Torneo BetPlay 2023.



Bogotá vs Quindío

Fortaleza vs Tigres

Patriotas vs Llaneros

Cortuluá vs Valledupar

Leones vs Boca Juniors

Atlético vs Real Santander

Cúcuta vs Orsomarso

Barranquilla vs Real Cartagena