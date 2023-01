Así se jugará el fútbol colombiano: sorteo de Liga, Copa y Torneo

Momento de conocer cómo se jugará el fútbol profesional colombiano en el 2023, con el sorteo de las competiciones de la Dimayor. El año arrancará cargado de fútbol, por lo que todos los aficionados estarán al tanto de cuál será el calendario de sus respectivos clubes.



Siga acá EN VIVO, el sorteo de la Liga, Torneo y Copa BetPlay, para la temporada 2023 que está por comenzar.



Fase 1: todos contra todos, 20 fechas desde el 25 de enero al 14 de mayo. Con jornada de clásicos regionales. Los ocho mejores llegarán a la fase 2, compuesta por los cuadrangulares, en dos grupos de cuatro. Partidos a disputarse entre el 21 de mayo y el 18 de junio.



Los mejores de cada grupo avanzarán a la gran final de la Liga, a disputarse el 21 de junio y 25 de junio, a ida y vuelta.



Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2023



Tolima vs América

Equidad vs Medellín

Cali vs Pereira

Nacional vs Once Caldas

Millonarios vs Deportivo Pasto

Jaguares vs Santa Fe

Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

Unión Magdalena vs Atlético Huila

Águilas Doradas vs Junior

Atlético Bucaramanga vs Envigado



Se sorteará la primera fecha de la Liga BetPlay 2023

La lucha por el ascenso arrancará con la fase 1 de todos contra todos, jugándose 16 fechas entre el 4 d febrero y el 16 de mayo. Los ocho mejores avanzarán a la fase dos de cuadrangulares. Los mejor posicionados serán cabeza de grupo, sorteándose las otras parejas. Los mejor posicionados de los grupos disputarán la final del Torneo.



Así se jugará la primera fecha del Torneo BetPlay 2023.



Bogotá vs Quindío

Fortaleza vs Tigres

Patriotas vs Llaneros

Cortuluá vs Valledupar

Leones vs Boca Juniors

Atlético vs Real Santander

Cúcuta vs Orsomarso

Barranquilla vs Real Cartagena



Se sorteará el Torneo BetPlay 2023

Así se jugará la primera fase 1 de la Copa BetPlay



Real Cartagena vs Boyacá Chicó

Real Santander vs Alianza Petrolera

Atlético FC vs Envigado

Barranquilla vs Deportivo Cali

Valledupar vs Jaguares

Boca Juniors de Cali vs Unión Magdalena

Orsomarso vs Atlético Huila

Cúcuta vs Once Caldas



FORMATO



El certamen que reúne a los equipos de la A y la B tendrá como formato la fase 1: con los ocho últimos clubes de la reclasificación de Liga y Torneo BetPlay. Todo se decidirá por sorteo. Partidos a ida y vuelta entre los clubes.



Fase 2: los ganadores de la primera fase se enfrentarán con otros ocho clubes de la Liga BetPlay.



Fase 3: los ganadores de la fase dos se enfrentarán a duelos ida y vuelta, completando cuatro llaves.



Octavos de final: participaran los cuatro clubes de la fase 3 y los 12 clubes que ocuparon las mejores posiciones de la Liga BetPlay 2022.



Se mantendrá el formato de cuartos, semifinal y final, todos a ida y vuelta. La localía se definirá por sorteo.



Se sorteará la Copa BetPlay 2023