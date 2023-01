David González no se conforma con el plantel: van por un atacante

Independiente Medellín ya arrancó motores para el 2023, con la llegada de ocho jugadores para reforzar el plantel, luego del subtítulo contra el Pereira en el semestre anterior. Página aparte y la ilusión en este año es volver a buscar la Liga, además, de hacer una buena presentación en la Copa Libertadores.

El técnico David González se refirió a la llegada de los nuevos jugadores, además, de lo que estaría buscando en el mercado “Nosotros en la parte defensiva ya estamos completos. En el medio, también. La posibilidad que existe es de un jugador más en ataque, que pueda hacer trabajo de banda, pero también pueda ir por el centro y darnos flexibilidad”.



Además, agregó “Es posible que se puedan sumar uno o máximo dos jugadores. No pasaremos de ahí porque no es saludable para el plantel tener más de dos jugadores por posición. Estamos contentos con lo que estamos viendo. Seremos un equipo más intenso”.



Cabe destacar que el cuadro poderoso habría establecido conversaciones con Jackson Martínez, para que retornara a la actividad profesional. Sin embargo, el estratega no dio mayores detalles al respecto.