Lo último de Juanfer: ¿Elegirá Inter de Porto Alegre o Junior?

La novela entre Juan Fernando Quintero y Junior parece no acabar. Las reuniones entre las dos partes en Barranquilla solo son, por el momento, puro rumor ante los ojos, pese a dejar claro el interés de las dos partes de llegar a un acuerdo para vincularse en el 2023.

Con el pasar de los días, todo parece quedar en el congelador, pues no hay acuerdo económico en uno de los puntos que tienen que ver con la prima de fichaje.



Además, en las últimas horas, surgió la información donde se vinculaba a Juan Fernando Quintero a Inter de Porto Alegre, con un posible acuerdo económico y de palabra de ambas partes.



Sin embargo, desde Brasil, desmintieron eso. De acuerdo a información del periodista Thiago Stormovski, no hay tal acuerdo “Consultamos a un importante dirigente de Internacional que descarta el avance entre Inter y Quintero. El club nunca negó el seguimiento, pero rechaza la información que llega desde Colombia”.



Además, afirman que no hubo tal ofrecimiento por 6 millones de dólares, como lo afirman en la revista colorada de Brasil.