El próximo 25 de enero arranca la Liga BetPlay Dimayor I- 2023. Este jueves se sorteó el calendario y se confirmó la programación de la fecha 1 del campeonato.

Jaguares de Córdoba vs. Santa Fe

Equidad vs. Medellín

Nacional vs. Once Caldas

Tolima vs. América

Unión Magdalena vs. Huila

Deportivo Cali vs. Pereira

Águilas Doradas vs. Junior

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Bucaramanga vs. Envigado

Millonarios vs. Deportivo Pasto