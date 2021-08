Lo bueno, lo malo y lo feo de la quinta jornada: hay tela pa’ cortar

Este martes llegó a su fin la quinta jornada de la Liga BetPlay 2021-II. En total fueron cinco días de competencia que dejaron varias sorpresas, unos cuantos despidos y un sinfín de emociones.



Por lo anterior, en FUTBOLRED hacemos un balance de las aspectos positivos y negativos de la fecha en Colombia:

LO BUENO



Nacional, con refuerzos y líder: El verde paisa pudo jugar por fin con algunas de sus caras nuevas para el segundo semestre, una vez solucionado el lío con Cortuluá. Así mismo goleó a Patriotas en Tunja y quedó como único líder del torneo.



Campañón del Bucaramanga: El Leopardo protagonizó uno de los mejores partidos del año frente al Quindío. Remontó en el tiempo de reposición (pasó del 2-1 al 2-3 en dos minutos) y con 12 puntos ocupa la segunda casilla.



Medellín por fin ganó: Luego de cuatro empates consecutivos, el rojo antioqueño derrotó en casa a un duro rival como el América y sumó su primera victoria del campeonato.



Antioquia, imbatible: Tanto Nacional como Medellín son los únicos clubes del FPC que transcurridas cinco jornadas se mantienen invictos. El cuadro verdolaga ganó cuatro y empató uno, el Poderoso ganó uno y empató cuatro.

LO MALO



Junior no levanta: El Tiburón salvó un agónico empate frente a Jaguares (1-1) y suma ya tres partidos sin ganar. Lo anterior terminó desencadenando la salida de Luis Amaranto Perea.

​

S​anta Fe sigue en crisis: A pesar de la victoria en el clásico, el cuadro cardenal volvió a decepcionar. No pudo en casa frente a La Equidad, que consiguió su primera victoria del semestre, y quedó relegado a la casilla 18.

​

​Pésima racha del Once Caldas y Deportivo Cali: Ambos equipos no pudieron sacar ventaja en casa, el primero perdió con Pereira y el segundo igualó con Millos. Con lo anterior, suman cuatro partidos sin ganar. El Blanco Blanco tomó medidas y dejó en el camino a Eduardo Lara.

​

Desastre del Huila y Pasto: Son los únicos clubes que no han podido ganar en las primeras cinco jornadas. El conjunto opita sufre más teniendo en cuenta que no parece querer salir del fondo de la tabla del descenso.

LO FEO



Cinco entrenadores dijeron adiós: Alarmante balance en Colombia. El torneo no ha llegado siquiera a la mitad y cinco directores técnicos ya fueron relevados de sus cargos. No hay tiempo para los procesos, el desarrollo de una idea, el trabajo tranquilo, todo por la inmediatez del resultado.



Pasto sacó a Giovanny Ruiz, Once Caldas a Eduardo Lara, Junior a Luis Amaranto Perea, Patriotas a Jorge Luis Bernal y Huila a Dayron Pérez. Por si fuera poco, Alfredo Arias y Harold Rivera están con “matrícula condicional” en Cali y Santa Fe, respectivamente.