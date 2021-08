Santa Fe busca salida a mal momento: hubo dos importantes reuniones

Santa Fe ocupa la posición 18 en la Liga BetPlay II-2021 y eso tiene alterados a todos en Santa Fe, Un triunfo y cuatro derrotas, en las cinco primeras jornadas, tiene descontento a afición, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia.



¿Cómo salir de la crisis? ¿Pasa algo al interior del equipo? ¿Sigue Harold Rivera? Este martes, Eduardo Méndez tuvo dos sendas reuniones para aclarar esos temas y tratar de buscar una salida al mal momento.



Es por eso que habló por separado con el cuerpo técnico, este martes en la mañana, y luego citó a todos los jugadores a una charla en horas de la tarde. Soluciones y compromisos era lo que se buscaba.



Entre las conclusiones hay una principal: apoyo a Harold Rivera, continuidad con entrenador y obligación de reacción como cabeza de grupo. Aunque ha sido resistido por la afición, al técnico lo respalda su trabajo del pasado y cree la directiva que puede volver a sacar a Santa Fe de la crisis, como lo hizo en temporadas anteriores.



Otro aspecto que se tocó es si había descontento o problemas entre el plantel de jugadores y el cuerpo técnico, pues hay versiones en el entorno cardenal de que hay división y falta de credibilidad en el entrenador.



Lo cierto es que varios futbolistas hablaron, tanto los más experimentados como alguno que otro en proyección. Todos coincidieron en que están pasando por una mala racha y que van a levantar, que las victorias van a llegar.



Cada uno reconoció errores y revalidó su compromiso. “Lo que pasa en este tipo de reuniones, tirar para el mismo lado porque no hay de otra”, le dijo un jugador albirrojo a FUTBOLRED.



Lo cierto es que en Santa Fe ya no valen más las palabras, las reuniones y los compromisos; hay que sumar ya en la Liga II, si no, el equipo bogotano saldrá pronto de competencia y no podrá aspirar a nada grande para el 2022.