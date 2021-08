Cinco fechas, cinco técnicos destituidos: difícil inicio de Liga

Hay que respetar los procesos, dicen algunos expertos, otros creen que los resultados inmediatos son la prioridad cuando un cuerpo técnico asume un reto; sin embargo, no hay una fórmula que garantice el éxito, y esto se ve reflejado en la Liga BetPlay 2021-II, pues, con tan solo cinco fechas disputadas, cinco entrenadores fueron destituidos de sus cargos.

Hombres como Amaranto Perea, Eduardo Lara y Dayron Pérez llevaban un proceso en sus respectivos clubes; mientras que otros como Jorge Luis Bernal y Giovanny Ruiz, hasta ahora lo comenzaban. Todos salieron.



Bernal dejó Patriotas, Perea el Junior, Lara el Once Caldas, Pérez el Atlético Huila y Ruíz el Deportivo Pasto. Esos, por ahora, son los desastres que han causado las primeras jornadas del campeonato, incluso, podrían salir más técnicos sin haber llegado a la mitad de la competencia. ¿Culpa de la dirigencia en no creer en procesos? ¿De la opinión pública? ¿De los jugadores/entrenadores por los malos resultados inmediatos? De todo un poco.



La necesidad de sumar de a tres es un prioridad y como muestra de ello son los casos específicos de Harold Rivera, DT de Santa Fe, y de Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali, quienes también podrían dejar sus clubes si no levantan cabeza.



La sexta jornada está cerca de comenzar y algunos dirigentes no aguantan otro fracaso. Para muchos críticos y aficionados es muy temprano para tomar decisiones, para otros, es el momento de actuar ante la crisis deportiva. Difícil comienzo de Liga.