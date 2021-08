¿Quién lo reemplazará? Junior confirma la salida de  Amaranto Perea

¿Se viene una nueva etapa de Julio Avelino Comesaña? Por ahora, no hay noticia, pero lo que sí es cierto es que Luis Amaranto Perea no es más el entrenador de Atlético Junior, luego de que el equipo tiburón anunciara su salida mediante un comunicado oficial.

"Junior se permite informar a al opinión pública en general y a los aficionados en particular, que el técnico Luis Amaranto Perea y sus colaboradores Eric Lira, John Jairo Escobar y Juan Camilo Quintero, no continuarán en la institución, después de llegar a un común acuerdo con la junta directiva para la terminación de sus labores", dice el informe oficial publicado en las redes sociales.



La salida de Amaranto Perea se da después del empate 1-1 entre Junior y Jaguares por la fecha cinco, dejando al conjunto rojiblanco en la casilla 12 de la tabla tras una victoria, tres empates y una derrota.



El equipo tiburón agradeció el tiempo de Perea al frente de la institución barranquillera y no dio a conocer el nuevo DT para lo que resta del semestre.