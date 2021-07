Perea se sinceró: decisión final en Junior por Bacca y Daniel Torres

La bolsa de jugadores se mueve en territorio colombiano. Junior de Barranquilla, uno de los clubes que más movimientos ha tenido, se encuentra confeccionando una nómina competitiva para luchar por el título del segundo semestre.



Desafortunadamente ya no contarán con sus dos máximas figuras, Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez, pero la idea es suplirlos con nombres importantes y con ello potenciar el juego colectivo, el grupo.



Al respecto, Luis Amaranto Perea dio claridad en el ‘VBAR’ de Caracol Radio sobre posibles compras y detalló la situación de hombres como Carlos Bacca y Daniel Torres.

Tormentoso mercado de fichajes - Junior siempre ha intentado traer jugadores que generen una expectativa alta, toda la vida lo ha hecho. En este momento algunas posibilidades se cayeron, se estuvo muy cerca, pero es cierto que la economía no está fácil. Buscamos jugadores importantes, pero al final no se llegó a ningún acuerdo por detalles. Es lo que ha pasado con las contrataciones de Junior.



Cristian Martínez Borja - Algunos futbolistas uno los termina de conocer en el día a día. Los números que tiene Cristian Borja son muy buenos, de hecho son bastante interesantes para revisar. De los colombianos que más goles han marcado este año, él está de número tres y está dentro de los diez jugadores que más han marcado, creo, a nivel mundial según cantidad de partidos. Quizás no tiene el nombre que tienen otros, pero en cuanto a números nos ha convencido. Lo conocemos: estuvo en América, ha hecho una gran temporada en Ecuador. Es una buena referencia para nosotros. No es fácil reemplazar a Miguel Ángel (Borja), deseamos lógicamente que pueda tener como mínimo unos números parecidos.



¿Hay posibilidades de que llegue Carlos Bacca? - No, no hay ninguna.



Incorporan un creativo - Miraremos alguna posibilidad por detrás del número 9. Creo que es un poco la necesidad que tenemos, miraremos si se da porque no es fácil buscar un jugador con esas características, especialmente con ya todo tan encima. Dentro de las prioridades es ese jugador que está por detrás del 9.



Expectativa con José Carlos Muñoz - Es el típico 10 que conocemos. Lo conozco, ya lo tuve, sé que tiene cosas interesantes, pero no deja de ser una apuesta. Ahí necesitamos a un hombre más, si se da la posibilidad, si no pues tenemos también a Lucho González (Cariaco) o seguir adaptando a (Fabián) Sambueza o (Edwuin) Cetré que en algún momento nos dio.



Situación Álex Mejía y posibilidad de Daniel Torres - Lo de Mejía fue claro. El club sacó un comunicado en el que es clarísimo lo que ocurre. Lo de Daniel Torres, al final hubo algo y tampoco se pudo llegar a un acuerdo. En vista de que tenemos una gran cantidad de jugadores, está Fabián Ángel, Larry (Vásquez), Didier (Moreno), (Juan David) Rodríguez y también pensaba que era darle salida a (Rubén) Manjarrés, entonces hemos decidido optar con los jugadores que tenemos.



Fabián Sambueza - Le ha costado mucho adaptarse a lo que queremos. El equipo progresa más a través del pase y no por acciones de uno contra uno y eso le ha costado un poco más, identificar en qué zonas buscamos los duelos y en qué zonas progresamos a través de la conducción. Es un gran profesional, pero desafortunadamente las cosas no han salido y por ahí se apresura muchas veces por querer generar confianza. Es un gran jugador y ya con seis meses, creemos que tendrá un mejor torneo.



Salidas de Borja y Teo - Lo de Teófilo (Gutiérrez) y Miguel Ángel Borja, que son muy buenos jugadores porque cualquier entrenador desea tenerlos, el comunicado del club fue muy claro. Consideraron que era un ciclo cumplido y a partir de ahí nosotros tenemos que trabajar con los jugadores que tenemos disponibles.