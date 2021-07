¡Júbilo poderoso! La esperanzadora promesa de Cano para el Medellín

No hay ninguna duda, Germán Ezequiel Cano es uno de los más grandes ídolos del Deportivo Independiente Medellín en el último tiempo. El argentino se ganó el amor de la hinchada a punta de goles y entrega total.



A pesar de que actualmente está focalizado en el Vasco da Gama, club brasileño con el que compite en la Serie B (segunda división), no dejó pasar su charla con Win Sports para mandarle un esperanzador mensaje a la hinchada del rojo antioqueño.

“En Medellín me desarrollé completamente como jugador y eso para mí fue muy importante. Exploté un montón de cosas no solo como jugador sino como persona. Comenzó una línea muy buena de mis capacidades, lo que podía generar para el equipo... Medellín es mi casa, allí nació mi hijo, Medellín es mi vida y para mi familia significa mucho”, expresó.



Sin habérselo preguntado o tentado a decirlo, el mismo delantero de 33 años aseguró no tener dudas de que “en algún momento vamos a volver”, eso sí la fecha todavía no la tiene decidida.



Su promesa para los aficionados del Poderoso es clara: “La idea es, siempre lo he dicho, retirarme en Medellín porque es mi casa... Soy un hombre de palabra, lo dije en su momento y sé que más adelante vamos a volver, uno debe estar tranquilo porque las cosas que salen de mi boca yo las sigo manteniendo”.



Así mismo, afirmó que siente un amor inmenso por el cuadro que actualmente dirige Hernán Darío Gómez y en dicho sentido “no va a cambiar por nada, ni el dinero ni los colores”.



“Yo quiero al pueblo paisa y eso me sigue generando nuevas ideas para el día de mañana... No sabría decirte qué puede pasar el próximo año porque no lo sé, lo que puedo decir es que tengo contrato con Vasco da Gama hasta final de año (2021) y ahí me tengo que sentar con mi empresario, mi familia y ver qué opciones hay”, finalizó.



Cano llegó al Medellín en 2012 y permaneció por dos años más, periodo en el que anotó 54 goles en 99 partidos. Se fue como ídolo, pero regresó en 2018 y amplió aún más su leyenda: en dos años marcó 75 tantos en 97 duelos. Una salvajada.