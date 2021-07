Russo confirma el interés por Miguel Borja: ¿llegará a Boca Juniors?

Miguel Ángel Borja es una de las opciones que maneja Boca Juniors para reforzar su delantera en el segundo semestre del año. El delantero cordobés, de 28 años, terminó su préstamo en Atlético Junior y deberá regresar a Palmeiras, club dueño de sus derechos, el cual ve con buenos ojos la salida de uno de sus activos.

Para referirse al posible fichaje, Miguel Russo, técnico del equipo xeneize, habló en rueda de prensa y confirmó el interés por el atacante colombiano; sin embargo, aseguró que no ha hablado con él porque hasta no tener el contrato firmado, no se pone en contacto con los jugadores.



"(Siguió la Copa América de Miguel Borja). Sí. No hablo con los jugadores hasta que esté terminada su revisión y el contrato firmado. Esa es la norma que tengo, la tuve siempre. Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dice que está todo. Combinamos de quién es el jugador que Boca va a buscar, estoy al tanto de todo y después cómo siguen las negociaciones, no tengo apuro, sé que son difíciles y nada más habló con los futbolistas cuando esté todo terminado", dijo.



Asimismo, Russo habló de los colombianos de su plantel. Sobre Edwin Cardona dijo que espera tenerlo lo más pronto posible, pero es consciente de las restricciones que hay en Argentina con los vuelos a causa de la pandemia. Por último, sobre Jorman Campuzano aseguró que entiende su problema familiar, pero que está entre sus planes para la nueva temporada.