América termina de confeccionar su plantilla: posibles llegadas

América de Cali acelera los trámites administrativos para dejar lista la plantilla que participará en la, Copa Suramericana desde el próximo martes y en la Liga Betplay II-2021.

Una de los objetivos es cubrir la plaza que dejó Duván Lemos, el ex Once Caldas que llegó para esta temporada, pero sufrió una rotura de ligamentos y estará por fuera de las canchas al menos por lo que queda del año.



En esa tarea apareció el nombre del extremo casanareño Mauricio Gómez, de 27 años, quien se perfila como una de las nuevas incorporaciones rojas.



Sus derechos deportivos pertenecen Patriotas de Boyacá, club que da el a aval para que el jugador cambie de aires. Antes estuvo en Santa Fe, Águilas y Medellín.



De igual forma, este viernes se confirmó la llegada del extremo Deinner Quiñones, quien lleva varios días en la capital vallecaucana y después de superar los exámenes médicos firmó del contrato que lo puso al servicio de los 'diablos' .



Otro que espera una respuesta de los directivos y el cuerpo técnico es el extremo de 18 años Juan Sebastián Osorio, hijo del entrenador escarlata, que estuvo con Leones en algunos partidos y con la Selección Colombia Sub 17.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces