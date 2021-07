¿Se aproxima un problema entre Edwin Cardona y Boca Juniors?

Este viernes termina la participación de la Selección Colombia en la Copa América 2021, con el partido contra Perú por el tercer puesto del certamen. Y después del pitazo final, y que el seleccionado cafetero conozca su puesto final, podría darse un problema entre Edwin Cardona y Boca Juniors, su equipo.



Según revela la prensa argentina, Boca Juniors necesita que Cardona se una cuanto antes al plantel de Miguel Ángel Russo, pues el próximo martes, 13 de julio, el equipo xeneize enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Es por eso que Boca le habría ofrecido a Edwin un avión privado para que viaje inmediatamente de Brasil a Argentina, ya que no tiene que hacer cuarentena para ingresar al sur del continente, pues ha estado concentrado en una burbuja sanitaria, que ha cumplido con los protocolos.



Sin embargo, Cardona le habría respondido a Boca que no, que gracias, pero él prefiere viajar a Colombia, para ver por unos días a su familia antes de unirse a la pretemporada xeneize. Lo malo que si decide viajar a su país, tendrá que aislarse durante siete días cuando llegue a Argentina, lo que significaría que el ‘10’ del equipo argentino se perdería ambos partido de la llave de Libertadores.



La dirigencia de Boca y su Consejo de Fútbol no habría recibido con agrado la noticia, tampoco en Russo y su cuerpo técnico, pues al jugador lo necesitan con urgencia y para un partido muy importante, y esperan compromiso de su ‘10’, que ha sido respaldado por Juan Román Riquelme.



¿Qué decisión tomará Cardona? ¿Qué hará Boca si Edwin decide viajar a Colombia? Hace unos días, trascendió que el club argentino haría uso de la opción de compra del jugador, cuando el préstamo de Xolos de Tijuana termine, en diciembre próximo.