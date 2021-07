Futbolista se negó a vacuna contra el Covid-19 y su equipo lo vendió

A través de un comunicado, el CF Montreal anunció la venta del atacante estadounidense Erik Hurtado, quien le dijo no a la vacuna contra el Covid-19, razón suficiente para que su club decidiera venderlo al Columbus Crew. La adquisición se dio por 200 mil dólares.

“Hubo cierto interés durante las últimas semanas y escuchamos las ofertas, aunque estábamos satisfechos con el trabajo de Erik. Debido a que no está vacunado contra el Covid-19, su situación era problemática y comenzamos a considerar un intercambio cuando recibimos la confirmación de que el equipo podía regresar a Montreal ”, dijo el director deportivo del CF Montreal, Olivier Renard.



"Antes de continuar, Erik también confirmó que no se sentía cómodo con la vacuna, por lo que concluimos este trato, que nos pareció muy satisfactorio", destacó el club de la MLS en su página oficial, donde anunció la partida del delantero de 30 años que había llegado en febrero, procedente del Sporting Kansas City, en el que militó en 2019.



El jugador apenas consiguió jugar 7 partidos, dos de ellos como titular, donde encajó una asistencia. Su negativa frente a inmunización contra el Covid-19 impidió que pudiera continuar su carrera con el Montreal, puesto que en Canadá la vacuna es obligatoria para los futbolistas, y el club regresará a su ciudad de origen.



Su nuevo club, The Crew, con sede en Columbus (Ohio), ya le dio la bienvenida recordando que lleva nueve años en la MLS, donde ha tenido 140 apariciones en la temporada regular (60 como titular), anotando 19 goles y brindando 11 asistencias.