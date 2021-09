‘Que aterrice, perdió su esencia’: duras críticas a Juan Carlos Osorio

América de Cali llegó a su tercera derrota consecutiva y las críticas no paran de llegar. Eliminado de Copa BetPlay a manos de su clásico rival (Deportivo Cali) y tres puntos por debajo del octavo clasificado en Liga, el panorama del conjunto escarlata parece llegar a los extremos: clasifica como sea a los ocho o los problemas empiezan.



En dicho sentido, las críticas, tanto en el estadio como en las redes sociales, son el pan de cada día para Juan Carlos Osorio. Lo que parecía una contratación esperanzadora, en estos momentos es una pesadilla para los hinchas.

La prensa no ha sido ajena al tema Osorio, las críticas en los diferentes programas deportivos también hacen parte de la cotidanidad. Un ejemplo de ello, lo que ocurrió este lunes en ESPN.



En el programa ‘ESPN FShow’, Carlos Valdés y Jorge Bermúdez fueron enfáticos en los errores que está cometiendo el entrenador escarlata.



“Me queda la duda de si la idea de Osorio ahora es querer demostrar que es un incomprendido o un tipo que está revolucionando el juego. Me parece que eso es gravísimo”, indicó Valdés.



Así mismo, el exfutbolista y ahora panelista recordó que la situación del estratega no es nueva, “por algo en Nacional no le fue bien” y ahora con el rojo vallecacuano va por la misma línea.



“Si a eso está jugando Juan Carlos Osorio, a que a él sea a quien tengamos que mirar para darle los elogios o no, es grave porque se está perdiendo realmente del panorama de lo que es la realidad del fútbol y sobretodo lo que es América hoy en día”, cerró.



Por otro lado, Bermúdez, quien ha reconocido en varias oportunidades ser admirador del trabajo de Osorio e incluso lo ha defendido a ‘capa y espada’, manifestó certeramente su desconcierto con el actuar del DT: “Que aterrice y que vuelva a sus fuentes... Osorio perdió su esencia”.



Vale recordar que América actualmente ocupa la casilla 11 de la Liga con 14 unidades y de sus últimos siete duelos ligueros tan solo ganó uno...