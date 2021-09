No todos tan contentos con racha de Falcao: 'hará menos de 10 goles'

Radamel Falcao García es el hombre del momento: lleva 3 goles en tres juegos con Rayo Vallecano, uno solo como titular, y su tremendo promedio es de una celebración cada 36 minutos.

Aún así, no le alcanza para convencer a todos los críticos en España. En las últimas horas, por ejemplo, el narrador Manolo Lamas dijo en la Cadena COPE que no era tan optimista.



En un momento del programa 'Tertulianos del domingo', Carlos Ganga le preguntó si era capaz de apostar cuántos goles haría Falcao en la temporada y él respondió: "Yo digo que menos de 10 goles".



Entonces Juanma Castaño le dijo: "¿Menos de 10, Manolo?" Y muy enojado, Lamas le contestó: "¿Es que tengo que decir lo que vosotros queráis, coño? Es que estos se piensan que meter goles es como meter canastas".



El buen momento e Falcao no genera entonces una opinión masiva, pero él sabe convivir con la crítica y, si todo va como ahora, seguro le dañará su apuesta a Lamas.