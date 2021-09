¡Falcao asciende rápidamente! Ojo a la tabla de goleadores en LaLiga

‘El Tigre’ regresó a la primer división española para romperla en todo sentido. Acumula tres anotaciones en 78 minutos y los elogios de prensa, jugadores, compañeros e hinchas llegan de todos lados.



Justamente su efectividad goleadora empieza a dar sus frutos. Ya aparece en la lista de los máximos anotadores de LaLiga 2021-22.

Inamovible el liderato de Karim Benzema, por más que no marcó ningún gol en la séptima jornada de LaLiga Santander, Mikel Oyarzabal alcanzó a Vinicius en el segundo puesto, con cinco goles cada uno; Radamel Falcao García marcó su tercer tanto en tres duelos y Ansu Fati reencontró esa destreza once meses después.



Nadie llega aún a la altura de Benzema, ocho veces goleador en esta temporada. Su renta aún es de tres dianas sobre Oyarzabal, clave en el triunfo por 1-0 de la Real Sociedad ante el Elche, y Vinicius, sin gol frente al Villarreal, mientras un amplio número de perseguidores subieron a los tres tantos, como Memphis Depay (Barcelona), Álvaro García y Falcao (Rayo Vallecano) o Youssef En-Nesyri (Sevilla), los cuatro cruciales para sus equipos.



También marcaron gol esta jornada Willian José, por partida doble para el Betis, para sumar ya cuatro; Rafa Mir (Sevilla) e Íñigo Martínez (Athletic Club), quienes doblaron su cuenta a dos.



Y se estrenó Ansu Fati, que reapareció en el Barcelona con gol. No marcaba en LaLiga Santander desde el 24 de octubre de 2020 y en su regresó aportó en la sólida victoria culé por 3-0 sobre Levante.



Así está la clasificación



1. Karim Benzema (Real Madrid) - 8 goles.

2. Vinicius (Real Madrid) - 5 goles.

3. Mikel Oryazabal (Real Sociedad) - 5 goles.

4. Willian José (Real Betis) - 4 goles.

5. Falcao (Rayo Vallecano) - 3 goles.

6. Ángel Correa (Atlético de Madrid) - 3 goles.

7. Memphis Depay (Barcelona) - 3 goles.

8. Juanmi (Real Betis) - 3 goles.

9. Álvaro García (Rayo Vallecano) - 3 goles.