John Velásquez: ‘Ojalá la ‘10’ vuelva a hacer historia en Santa Fe’

La final de la Liga BetPlay 2020 es el reto más grande de Santa Fe en los últimos años. Perdió el partido de ida por 3-0 contra América de Cali y solo un marcador inédito en torneos cortos podría cambiar la historia cardenal y del fútbol colombiano, pues nunca se ha remontado una diferencia de tres goles para cambiar la suerte de un partido por el título.



Pero en el plantel cardenal hay un aire de confianza y fe que solo podrá terminar este domingo, sobre las 8 de la noche, cuando haya acabado el partido de vuelta en El Campín, pues los jugadores están decididos a entregar lo mejor y no bajar los brazos.



John Velásquez es uno de los santafereños que más espera por este partido, pues como canterano del equipo albirrojo, como futbolista bogotano, sueña con quedarse definitivamente en el corazón de los hinchas y hacer historia en el club cardenal. “Vamos a sacar eso adelante. Hay una tranquilidad y una calma que nos la ha regalado Dios después de la derrota, que yo veo que el equipo en general está muy motivado, con ganas de salir a darlo todo. No nos sentimos derrotados, a pesar de que nos dolió mucho”, le dijo el volante a FUTBOLRED, horas antes del partido en Bogotá.



Velásquez es tan bogotano que inició jugando microfútbol, un deporte que se practica en cualquier cancha de un parque de la capital. Desde que creció en el barrio Tintalito, al suroriente de Bogotá, lleva la calidad en sus pies y luego llegó a las categorías menores de Santa Fe, en donde recorrió un largo camino hasta llegar al equipo profesional, con una escala en la B, con Llaneros.



“Está en nuestras manos. Mi reto siempre fue jugar profesional. No era ganar 3-0, eran personas diciéndome que no lo iba a lograr; esas eran mis finales y siempre las sobrepase. Hoy recuerdo que esas malas energías, que intentaban hacerme desfallecer, no sobrepasaron mi fe y mi esfuerzo. Por eso soy un convencido de que este grupo no dará el 100% en este partido, está preparado para entregar el 200% y lograr la victoria, por difícil que parezca”, añadió.



John Jairo es uno de los más espirituales del grupo. Junto a Kelvin Osorio han conformado un grupo muy cercano a Dios, que manifiesta su fe y está entregado a la fe. “No son todos, pero sí un grupo muy grande. Cada uno tiene su fe, sus creencias y las manifiesta como le parece. Eso sí, las bendiciones que han llegado abarca a todo el grupo”, confesó.



“Después de la derrota, el martes Dios me reveló un pasaje de la Biblia, me levanté y lo revisé y entendí que era mi responsabilidad mandarle un mensaje a mis compañeros. Es Juan 11:40, que dice ‘¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?’”, aseguró Velásquez, quien añadió: “Indiscutiblemente la fe y el camino con Dios es de momentos buenos y malos. Esta es una de esas pruebas, mucha gente se puede bajar del bus, nosotros en lo nuestro: no estancarnos, aunque tengamos bastantes dificultades, luchar para sobrepasarlas. Ni en lo bueno ni en lo malo se debe perder la fe u olvidarse de Dios”.



Pero es claro que Dios no juega, que a la fe hay que ayudarla con el esfuerzo humano. “Nosotros somos los que tenemos que hacer que las cosas pasen. Ya depende de cada uno poder sacar lo mejor, pero pasamos la página y sabemos que tenemos una última oportunidad y no podemos desaprovecharla”.



Por eso, John contó que en Santa Fe no dejaron detalle al azar para esta final. “Practicamos los penales, por si se dan dentro del partido y por si llegamos a esa definición”.



La ‘10’, otro peso y otra motivación

Cuando volvió a Santa Fe, proveniente de Llaneros, Velásquez empezó a destacarse con la camiseta 31, pero luego recibió la herencia que tanto esperaba: la camiseta 10. “Supe que era una responsabilidad grande que tenía que asumir. Omar (Pérez) era un referente, siempre soñé con tener esa camiseta y ahora espero que la ‘10’ vuelva a quedar en la historia del equipo, consiguiendo este ansiado título”.



John es un agradecido de la afición, que desde hace más de un año volvió a ser parte vital de la gran campaña de Harold Rivera. “El mensaje ha sido muy positivo. Veo unión de los hinchas. Que sigan siendo esos hinchas de fe. Siempre los hemos admirado porque en los malos momentos nos apoyaron, nos dieron mensaje de aliento y de fe. Trataremos de dar lo mejor de nosotros por ellos”.



Katerine y Ana Sofía, su motor de vida

El amor tocó a la puerta de John Velásquez hace cuatro años, cuando conoció a Katerine, una bella antioqueña que deslumbró al bogotano. Ella contó que “nos conocimos por redes sociales, yo viajé a Bogotá para conocerlo y de inmediato hubo ese chip. Es un buen hombre, hablamos por mucho tiempo y a las pocas semanas tomamos una decisión muy importante: John tenía que irse a Villavicencio, yo vivía en Ecuador, así que decidimos continuar juntos nuestro camino de vida.



De esa unión, tal vez apresurada para algunos, nació Ana Sofía, el otro motor de Velásquez. “Ellas son un pilar muy fuerte para mi carrera. También mis padres, Jairo y Miriam; y mis hermanas: Lorena, Carol, Catherine y Jeimmy”.



Se casaron el pasado 7 de diciembre y esperan que su luna de miel llegue con la décima estrella para Santa Fe.



“Antes de los partidos, cuando va en el bus, nos hace video llamada. Yo oro por él y nos ve a la niña y a mí juntas, haciéndole fuerza y vestidas de rojo y blanco; no puede faltar”, cuenta Katerine.

“Llevo cosas de mi familia al vestuario, cartas de mi hija, de mis padres y mi esposa. También la Biblia. Yo me devuelvo a otros tiempos y sé lo que he logrado y no puedo dejar escapar la oportunidad. Estamos con mucha fe”, finaliza Velásquez antes de ir a cenar en la concentración de Santa Fe, la noche previa al juego definitivo de la Liga BetPlay 2020.