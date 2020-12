Santa Fe, sueña con la hazaña: a remontar la final contra América

Un último y gran esfuerzo. Un rugido que estremezca al rival y que roce la hazaña. Santa Fe se juega este domingo su última carta para lograr el décimo título de su historia y para eso tiene la complicada tarea de remontar el 3-0 del juego de ida contra América de Cali, jugando en el estadio El Campín y con la obligación de hacer un partido perfecto para empatar el global o, por qué no, pasar de largo y golear a los escarlatas.

En torneos cortos, una final jamás tuvo una remontada de tres goles de diferencia, pero en Santa Fe creen que no hay nada imposible, y que su trabajo, su esmero y su voluntad, los puede llevar a hacer historia, una vez más, en el fútbol colombiano. “Si América ganó por tres goles en su estadio, nosotros también podemos”, son algunas de las frases que han soltado jugadores y cuerpo técnico.



Justamente Harold Rivera, pidió a los hinchas que tengan fe en sus jugadores y todo el grupo de trabajo en el equipo albirrojo. “El que no la tenga, mejor que no vea el partido por televisión”, dijo. Y desafió incluso a sus dirigidos: “Les dije que si no sentían que podíamos remontar, que se me acercaran y me dijeran ‘profe, me duele un pie”, comentó el estratega, que dirige su primera final.



El plantel está motivado y ha apelado a la fe, a lo espiritual y mental. Pero también redobló esfuerzos en el trabajo táctico, la pelota parada y hasta los penales, porque sabe que Dios ayuda, pero serán los jugadores los que tengan que exigirse al máximo en la cancha.



Harold Rivera trabajó con su esquema tradicional, 4-2-3-1, pero también hizo un 4-4-2 en el que jugó con dos delanteros. Las dudas las despejará en las horas cercanas al juego y les dará a conocer a sus dirigidos los once inicialistas.



Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo; John Velásquez, Kelvin Osorio, Fabián Sambueza (Diego Valdés); Jorge Luis Ramos.

D.T.: Harold Rivera.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Wílmar Roldán.



TV: Win Sports +.