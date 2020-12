Mario González al Santa Fe 2020: ‘Les digo que no hay imposibles’

Mario Alejandro González no lo podía creer. Su Santa Fe, en el que nació como futbolista hace casi 17 años, perdió el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 3-0 contra América de Cali, un resultado inesperado.



“Me sorprendió, porque por lo general no se dan resultados tan holgados. Un 3-0, si bien no es un marcador imposible de remontar, sí le da cierta tranquilidad a América y también pone tensión en Santa Fe. Fue sorpresa por la campaña de Santa Fe, por su regularidad y su manera de jugar; porque conozco el trabajo de Harold (Rivera) y sé que nunca queda tan expuesto en un marcador”, aseguró Mario en charla con FUTBOLRED.



González Castro también se vio sorprendido porque conoce al cuerpo técnico y sabe que el abultado resultado fue un golpe duro a su esmerado trabajo: “Tuve la posibilidad de trabajar con Harold y Chalo (Gonzalo Martínez) en Unión Magdalena, en el Torneo de la B. Conozco de cerca el trabajo de Harold, me parece muy bueno, porque mezcla metodologías y además es un líder, que tiene buen manejo de grupo, y que hacen un gran equipo de trabajo con Chalo”.



Actualmente trabaja en el Club Campestre de Medellín, en la formación de pequeños futbolistas. Terminó su curso de entrenador en Adfa, y quiere dar el paso al fútbol de alto nivel y de competencia.



Desde Medellín, en donde vive hace cuatro años junto a Katherine, su esposa, y sus dos hijos, Matías y Thiago, el bogotano de 37 años atendió a este portal y su pedido: Mario venció, y por goleada, a una inesperada leucemia, cuando jugaba para Millonarios en 2014, justo el 25 de agosto, el día de su cumpleaños. Por eso, y por ser santafereño, se inspiró y envió un motivador mensaje para el actual plantel del expreso bogotano, del que conoce a algunos jugadores, y al cuerpo técnico, así como a su dirigencia.



Estas son las palabras de Mario González al finalista de la Liga 2020, al Santa Fe de Harold Rivera:



“Parece casi imposible pensar en remontar tres goles. Más con los antecedentes de que en torneos cortos no se ha remontado esa diferencia. Pero yo les digo que en la vida no hay imposibles, y menos cuando está de la mano de Dios, así las cosas se pueden conseguir.



Todo apunta a que va a ser complicado, a que no va a ser fácil remontar esta final. Pero yo he visto algo, y es que Santa Fe, como su nombre lo dice, es un equipo que siempre ha estado acostumbrado a luchar las cosas, a no darse por vencido, y creo que ahí está la clave: en tener esa santa fe, dándolo todo, luchando y confiando en cada uno.



El fútbol, al igual que la vida, es algo impredecible. Y cuando vienen esos momentos difíciles, de adversidad, que uno no espera, es cuando uno tiene que creer desde lo más adentro de que las cosas se pueden superar.



Es una bonita oportunidad de marcar historia, de demostrar de qué están hechos ustedes: de tenacidad y de fe.



Mi enfermedad fue algo inesperado, me tomó de sorpresa a mí y a mi familia. Se convirtió en ese momento en el partido más difícil de la vida, en donde ya no estaba en juego un campeonato o tres puntos, si no estaba en juego mi vida. Empezó entonces esa lucha, ese convencimiento de que las cosas iban a salir bien, y de que algún día iba a estar de nuevo en las canchas, y así fue. Hoy lo ponemos en el papel de Santa Fe, en el que para muchos se juegan el partido más importante de su vida, y al igual que yo tienen que jugarlo con el corazón. Con la bendición de Dios, con el apoyo de la afición sé que ustedes van a poder remontar ese 3-0 y le darán una alegría a la hinchada, a ustedes y a sus familias.



Yo tuve la oportunidad de marcarle gol a América jugando para Santa Fe. Y ustedes saben que, aparte de que es una final, es contra un equipo de los grandes, y saber que el rival tiene ese respeto, también motiva.



A Harold y a Chalo, sé que ustedes son muy buenos profesionales y unas grandes personas. Esos seis meses en los que estuve con ustedes, conocí su trabajo, su pasión por el fútbol, sus pensamientos acertados, y ustedes tienen el camino para que los muchachos puedan lograr la hazaña. Con mucha fe, sé que lo van a lograr y van a superar ese paso en falso.



Yo a Santa Fe lo llevo en el espacio más grande de mi corazón, aunque los demás equipos también están ahí y soy un agradecido. Pero en el expreso comenzó mi camino, allí nací como futbolista y aprendí los valores del deporte: la garra, el amor por una camiseta y la fe para superar adversidades.



Sean positivos y no den cabida a la duda. Ustedes salgan con la fe y seguridad de que lo van a lograr.



¡Vamos muchachos, vamos por la hazaña y por la estrella!