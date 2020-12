Santa Fe recupera a un jugador clave para la final: será inicialista

Santa Fe no pierde la esperanza de darle vuelta a la serie y quedarse con el título del 2020. El conjunto cardenal perdió el juego de ida por 3-0 contra América de Cali y, en El Campín, buscará recomponerse del duro golpe para empatar o superar a su rival en la final y quedarse con la estrella.

En el partido de ida, una de las falencias que mostró el conjunto bogotano fue la lateral izquierda, pues, ante la ausencia de Dairon Mosquera y Jonathan Herrera, fue Dixon Rentería, quien es central, el encargado defender este costado y no la pasó muy bien.



Justamente, en la previa al partido de vuelta que se disputará el próximo domingo 27 de diciembre, Harold Rivera, DT de Santa Fe, dio a conocer que recuperó a una de sus piezas clave para este duelo decisivo, asegurando que Dairon Mosquera, lateral izquierdo, se recuperó de su lesión y estará desde el inicio en el partido de vuelta.



"El regreso de Dairon es inminente porque no tenemos marcador izquierdo. Hará parte de la nómina inicialista el próximo domingo", informó el estratega.



Por último, el entrenador se mostró optimista con su equipo, pese a la desventaja en el global. Rivera confía en que sus dirigidos pueden darle la vuelta al marcador y levantar el título.



"Es difícil, no es imposible, nosotros ya una vez los vencimos a ellos 2-0. Es de entrar de manera inteligente porque al frente no tenemos cualquier equipo. Debemos dejarle poco espacio al rival y jugarlo nosotros. Hemos mirado varias cosas del partido de ida, América fue efectivo", concluyó.