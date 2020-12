Marvin Vallecilla se despidió del Pasto y ficharía en equipo bogotano

El lateral izquierdo Marvin Vallecilla, quien jugó la última temporada con Deportivo Pasto, y quien en los dos últimos años ha despertado el interés de varios clubes en Colombia, ya tendría equipo para 2021 y todo parece indicar que su futuro está en la capital colombiana. La Equidad sería su séptimo equipo en el FPC.

Recientemente el jugador de 29 años se despidió del Deportivo Pasto y aunque el club no ha hecho oficial ninguna baja para la próxima temporada, la de Vallecilla sería una -de por lo menos siete- que se avecinan en el equipo volcánico.



“Quiero darles las gracias a toda la hinchada por el cariño y el amor que me tuvieron este año. Quería cumplir uno de mis sueños que siempre he tenido de ser campeón y seguir luchando por construir mis sueños pero Dios sabe cómo hace sus cosas (…) Me llevo mucha cosas bonitas, perdón por lo malo pero soy humano y me equivoco. Siempre he tratado de corregir mis errores en cada partido, lo he dado todo sin guardarme nada. Los llevaré en el corazón, Dios quiera que la situación cambie y puedan conseguir muchas cosas como volver a ser campeones”, publicó en sus redes sociales.



El futbolista caucano puede desempeñarme como lateral o jugar un poco más adelantado, por la banda izquierda. Es fuerte y con mucha velocidad, y estas fueron las razones por las que varios equipos lo habrían tenido en sus planes. Hace unos meses se habló de Atlético Nacional, entre otros.



Vallecilla habría sido ofrecido a Deportes Tolima tras la salida de Danovis Banguero al Nacional, sin embargo ya tendría lista su vinculación con los aseguradores, equipo que disputará el próximo año la Copa Sudamericana.



Marvin ha vestido en Colombia las camisetas de Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Atlético Huila y Atlético Bucaramanga, además tuvo una experiencia en el fútbol centroamericano con Universidad de Costa Rica. A La Equidad llegaría por un año.