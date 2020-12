‘América tiene la mitad de la estrella, pero no se puede confiar’

Todos coinciden en que la ventaja de 3-0 conseguida por América de Cali sobre Santa Fe en el Pascual Guerrero fue un excelente resultado, pero también en que el elenco escarlata no se puede confiar en Bogotá ante un rival que en su estadio ha tenido destacadas actuaciones.



Se medirán ahora en El Campín, un escenario en el que los ‘diablos’ han hecho de las suyas, como ocurrió en varias de sus visitas a Millonarios y al cuadro ‘cardenal’.



Precisamente Juan Caicedo, uno de los protagonistas del título de 1982, cuando con un gol suyo ante los albiazules le dio la segunda estrella al conjunto que dirigiría en ese momento Gabriel Ochoa Uribe (q.e.p.d.), considera que “América depende de sí mismo, de nadie más, ya ellos hicieron lo que debían en casa y allá tienen que defender la ventaja, salir bien concentrados y ordenados, como decía Ochoa, ‘con pies de plomo’, a defender ese título, porque ya tienen el 50% en el bolsillo, el otro 50% está en Bogotá y no pueden dejar quitárselo de las manos”.



Acerca de la buena diferencia conseguida por el local, señaló que “nadie esperaba que América ganara 3-0, pudieron haber sido cuatro por la superioridad que vimos en el terreno de juego”.



Sobre si le sorprendió la pálida presentación del equipo dirigido por Harold Rivera, sostuvo que “Santa Fe jugó mal porque América lo hizo sentir mal, lo superó, no es que Santa Fe jugó mal, como lo dice su entrenador, sino que se vio superado por un América que estuvo muy bien”.



Caicedo se une a quienes se encuentran sorprendidos por la reacción positiva que ha tenido el plantel vallecaucano a partir de la vuelta de los cuartos de final: “La verdad es que nadie daba un peso por América, el equipo le puso alma, vida y corazón a esto y lo sacó adelante, sinceramente nadie creía en América, pero le puso corazón y verraquera, y está muy cerca de conseguir la 15, con la ayuda de Dios”.



Habló de la resistencia que ha tenido el técnico Juan Cruz Real, Caicedo y la forma en que lo han recibido en el plantel: “Siempre he pensado que los que entramos a la cancha somos los jugadores, el entrenador tiene que mover bien las fichas, pero el jugador es el que interpreta las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con Ochoa a veces hacíamos las cosas diferentes a lo que él nos pedía, él nos pedía una cosa, pero cuando yo veía la necesidad de irme al ataque salía, en el campo de juego uno a veces es entrenador, porque uno ve cuando puede y cuando no, yo salía al ataque y por eso hacía goles, González Aquino casi no lo hacía porque siempre se quedaba, pero como yo tenía más pulmones que él iba y volvía”.



En cuanto a la presión en zona del rival que ejerce Cruz Real, afirmó que “es una estrategia buena, con Junior lo hizo muy bien en el primer tiempo, infortunadamente en el segundo se quedó físicamente, pero en esa primera parte fue arrollador, como vimos en el partido entre Bayer Múnich y Barcelona”.



Juan no está seguro si por la altura se deba repetir la estrategia, ya que “en Bogotá es difícil porque no se sabe cómo asimilen ellos la altura, porque ese factor a veces prima, hay jugadores que no la reciben bien y el rendimiento se viene abajo según el estado físico. Nosotros cuando jugábamos allá viajábamos el sábado porque así, un día antes, no se sentía el efecto”.

Al mismo tiempo, recuerda que el coliseo de la 57 ha sido un buen escenario para los ‘diablos’: “Es que América en Bogotá juega de local, si fuera con público la hinchada del América le llena el estadio porque es una afición impresionante tanto en Cali como en la capital, la hinchada en esa ciudad es súper, como será con estadio vacío lo único que tenemos que hacer es salir a ganar el otro 50%, no se lo pueden dejar quitar. Si tengo un buen portero y una buena defensa duermo tranquilo, ojalá el arquero no vaya a cometer los errores que le vimos acá, que salía a ‘la bulla de los cocos’, como decimos nosotros. Salió tres veces en falso y eso es peligroso, un gol bobo es un gol que anima al contrario”.



También se refirió a lo que puede ser el compromiso de vuelta: “Final es final, este es un clásico con título y es el más importante del año, hay que salir con los ojos bien abiertos, a no dar ventajas ni cometer errores, el que se equivoque, chao. Un gol de camerino enaltece a Santa Fe, como decía Ochoa, los primeros 15 minutos tienen que ser de concentración absoluta, porque si Santa Fe no hace un gol temprano va perdiendo la moral y se va desesperando, porque tres goles son tres goles. América tiene un contragolpe muy veloz, Vergara juega muy bien y la experiencia de ‘Adriancho’ es importante para el equipo para los muchachos, me gusta porque corre, mete, habla. Es un buen compañero, como nos decía Ochos, ‘nosotros somos compañeros inseparables, a nosotros no nos bajoneaba nadie porque éramos un equipo compacto, uno para todos y todos para uno, al unión de América en 1979 fue lo más importante, cuando hay compañerismo no le ganada nadie a uno”.



Del elenco capitalino asevera que “Santa Fe es un equipo sorprendente, que hasta ahora ha sido adelante, bien ordenadito, Rivera ha cogido las cosas bien, el asistente le trabaja bien la defensa, pero América la hizo ver endeble, porque es un equipo que recibe pocos. América tiene que buscar eso en el partido en Bogotá, porque defensas impasables no hay”.



América retornó este martes a los entrenamientos en Cascajal, y en cada uno de sus integrantes existe la convicción de que todavía no han ganado nada. Se sigue a la expectativa de la situación clínica de John Arias, Luis Alejandro Paz y Edwin Velasco, este último el de mayor gravedad con una contractura muscular y a la espera de una radiografía este miércoles. La decisión de incluirlo o no la tomarían el viernes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces