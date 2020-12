De ganar sin problemas a complicarse solo: análisis de Millonarios

Este martes se disputó el duelo final de la Liguilla BetPlay Dimayor 2020 entre Millonarios y Pereira en El Campín. Aunque los capitalinos lograron ganar por la mínima diferencia (1-0), una imprudencia de Elvis Perlaza casi complica las cosas.

​

Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos lo que dejó la victoria albiazul para seguir soñando con la Copa Sudamericana del 2021.

A destacar



Importancia del juego externo: Tanto Juan Camilo Salazar como Emerson Rodríguez destacaron por sus intervenciones en ataque. Brindaron al equipo velocidad, vértigo y mucho desequilibrio. No en vano, la única anotación del compromiso fue obra de Salazar a pase de Emerson.

​

​Ausencias bien suplidas: Millonarios sufrió dos bajas importantes en los 90 minutos. Primero fue De Los Santos por una molestia muscular y después Perlaza por expulsión. Tanto Paz como Bertel cumplieron sin mayores inconvenientes en sus respectivos reemplazos.

​

Con uno menos, pero sin sufrir: Los de Gamero quedaron en desventaja numérica al minuto 70, pero no sufrieron el partido. Pereira lógicamente se volcó al ataque y aún así no logró generar peligro en el arco de Moreno. Tan solo hubo un remate con peligro, lo demás fue evacuado por la defensa.

​

Los jóvenes responden: Moreno atajó la única que tuvo; Bertel suplió bien a Perlaza, lo mismo que Paz con Matías; Román fue vital en defensa y ataque; Vega es el equilibrio de todo; Kliver da una salida perfecta; Emerson Rivaldo desequilibró en el 1 vs 1; Salazar marcó; Abadía luchó y Rengifo luce como buen revulsivo.