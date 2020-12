¿Y si no llega Rueda? El candidato de 'Bolillo' para la Selección 

Todo indica que Reinaldo Rueda será el próximo entrenador de la Selección Colombia. El estratega vallecaucano recibió la autorización de la ANFP para negociar su salida de Chile, y así mismo su futura vinculación a la Tricolor, con la Federación Colombiana de Fútbol.



Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo final, por lo que su llegada al seleccionado cafetero no se ha podido confirmar y se ha tardado más de lo esperado.

Con este panorama, uno de los técnicos que estuvo en la baraja de la FCF tras la salida de Carlos Queiroz, fue Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien, en medio de su nueva etapa como entrenador de Independiente Medellín, se refirió a la actualidad del combinado nacional.



El entrenador antioqueño manifestó estar a favor con la llegada de Rueda a la Selección y, además, mencionó que hay que apoyar a Juan Carlos Osorio, en caso de que no llegue el DT nacido en Cali a la Tricolor, ya que ''Bolillo' no está'.



"¿Quién va a ser el técnico? ¿Ya nombraron a 'Rei'? Si es Reinaldo Rueda, hay que apoyarlo; sino ahí tenemos al profesor Osorio (Juan Carlos); porque como no estaba 'Bolillo", dijo el estratega en Blog Deportivo de Blu Radio.



Asimismo, el DT 64 años dio su opinión sobre la Selección Colombia, de cara a la Eliminatorias del otro año, en las que, en la primera doble fecha, se enfrentará a Brasil y Paraguay.



"No podemos cambiar el estilo, ahora que queremos ser intensos, correr como los europeos. Nosotros fuimos a Brasil (al Mundial 2014) , para no hablar de Maturana, y lo hicimos espectacular; con un fútbol con capacidad".



"En nuestras Eliminatorias no hay partido fácil, fecha a fecha se juega el partido más duro de un jugador, de un técnico, de un directivo, se juega por el autoestima de un país, eso es más duro que un Mundial... Colombia se encuentra en un momento difícil, pero hay que jugar juntos, corticos, ordenaditos y cualquier cosa puede pasar como ganarle a Brasil y Paraguay. Hay que volver a la realidad y no creer que somos unos extraterrestres, aunque tenemos buenos jugadores", concluyó.



Por ahora, 'Bolillo' Gómez está enfocado en armar un plantel competitivo pata el 2021 con Independiente Medellín, luego de estar varios años alejado del fútbol profesional colombiano.