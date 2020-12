¿Inconforme con Carlos Queiroz? El dardo del 'Cucho' Hernández al DT

Con un golazo frente al Cádiz , Juan Camilo 'Cucho' Hernández contribuyó el pasado domingo a la victoria de su equipo, Getafe, por 0-2, en la jornada 13 de la Liga de España.

El delantero, quien suma dos goles y tres asistencias en la temporada, se ha convertido en una pieza fundamental para José Bordalás en el once inicial, y con buen fútbol y protagonismo está respondiendo al llamado del DT.



El 'Cucho', figura el pasado fin de semana en España, pasó por el programa Nexo de ESPN y se refirió a su no convocatoria a la Selección Colombia cuando estaba Carlos Queiroz, lanzándole así un dardo al estratega portugués, quien se desvinculó del combinado nacional el pasado 1 de diciembre.



"Ilusionado he estado siempre. Siempre quiero hacer un buen trabajo para estar cerca de la Selección. Lógicamente, no me sentí parte del proceso del profe Queiroz, porque como he dicho muchas veces nunca recibí una llamada de ningún directivo, de alguna persona del cuerpo técnico del profe, pero bueno, igualmente yo sigo haciendo mi trabajo. Espero estar pronto ahí".



"De conocer, yo creo que me conocía (Queiroz). Yo no creería que no vas a conocer a un jugador que viene haciendo buen trabajo tres temporadas seguidas en la primera división de España. No creo que no me conociera. Otra cosa es que no me tuviera en cuenta, que es una decisión muy respetable".



"Ojalá que el profe que llegue ahora vea el esfuerzo y vea el trabajo que estoy haciendo aquí, vea lo difícil que es competir en esta Liga, que valore eso y que pueda estar más cerca", concluyó.



Por ahora, el 'Cucho' Hernández sigue enfocado en su buena temporada con el Getafe; equipo que está en la casilla 11 de la tabla y que se enfrenta este miércoles al Celta de Vigo, de Jeison Murillo.