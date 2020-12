Cero y van cuatro: James, fuera de gran cita de Everton por lesión

"No está disponible". Así, simplemente, confirmó Carlo Ancelotti que su estelar creativo seguirá de baja por cuarta vez consecutiva en la Premier League,

El colombiano no pudo recuperarse de un problema en la pantorrilla, lo único, confirmado hasta el momento por el DT, aunque ya se dice que puede ser un nuevo problema en el sóleo.



"Estamos tristes porque James es importante para nosotros, pero no está disponible y no lo vamos a forzar para volver. Tenemos que esperar un poco más para que se recupere bien porque la temporada termina en mayo. Todos los jugadores lesionados necesitan una buena recuperación para evitar problemas en el futuro", dijo Ancelotti, en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles contra Manchester United, por los cuartos de final de la Carabao Cup.

🤕 | Carlo confirms James Rodriguez will miss our #CarabaoCup quarter-final against Manchester United.



"Actualmente está trabajando individualmente y tiene que empezar a trabajar con el grupo antes de jugar", finalizó el DT italiano.



Significa que no hay fecha de regreso, que quedan tres partidos para terminar el año 2020 y que bien podría suceder que se pierda hasta el duelo contra Manchester City. Quiere decir que después de perderse otros duelos clave contra Chelsea, Leicester y Arsenal por la Premier League, que por fortuna se redondearon con victorias, sumará su cuarta jornada sin estar a órdenes de Ancelotti, en un remate de año que era clave.



Es una pena pues se trata de un duelo definitivo en un torneo que es importantísimo para Everton, en el que aspira seriamente a coronarse campeón, y de nuevo tendrá que intentarlo sin James.