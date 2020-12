¡Era el día para volver y James no está! ¿Cuánto lo sufrirá Everton?

James Rodríguez y Everton es una historia constante entre la percepción y la realidad: ¿realmente mejora el equipo cuando falta su estrella? Son tres victorias al hilo mientras estuvo de baja, nada menos que contra Chelsea (1-0), Leicester (0-2) y Arsenal (2-1). Realidad pura. Pero la percepción no es del todo condenatoria para el colombiano.

Es verdad que en esas tres salidas no se encajaron goles en contra, el gran lunar del equipo en las semanas previas; que Alex Iwobi ha encajado perfectamente en su lugar y que el equipo se defiende, en términos reales, mejor que hace 17 días, cuando el colombiano jugaba su último duelo contra Burnely (1-1).



Pero la estadística, esa fascinación tan inglesa, no necesariamente apoya esa idea. Según el sitio Wyscout, el zurdo promediaba 5,74 acciones defensivas exitosas por cada 90 esta temporada. Si bien es el puntaje más bajo, apenas es levemente inferior al de Andre Gomes (5,92) y tampoco está tan lejos del tan mencionado Iwobi (6,72).



Además, en los últimos tres juegos hubo un cambio táctico que no es menor: contra Chelsea, el DT se olvidó de sus rígidos esquemas de 4-3-3 o 3-4-3 y pasó a un 4-4-1-1. Y luego, contra Leicester, sorprendió con un 4-2-3-1, que se repitió frente a Arsenal. Ese ajuste hizo menos vulnerable al equipo y les dio más respaldos a los hombres de la zaga.



Como explica el diario Liverpool Echo, ese ajuste hizo que no fuera un solo volante, Allan, sino al menos dos los que repartieran cargas, que no eran tan claras en el 4-3-3, y que Doucouré adquiriera la enorme visibilidad que tiene hoy:

"el beneficio de esto es que es más fácil para los mediocampistas centrales romper los ataques entre ellos de manera más eficiente sin sobrecargarse... También pueden entrar para formar una línea defensiva más robusta cuando sea necesario, pasando de cuatro a cinco o incluso a seis, lo que permite explotar menos espacios en el área rival".



Así que no, Everton, como decía recientemente el técnico Carlo Ancelotti, no mejora sustancialmente solo porque el colombiano no juega, a pesar de lo que pueda parecer, pues al final del día su fichaje no fue para tareas defensivas.

"Aunque a pocos les importará cómo se han marcado los goles, cabe mencionar que la eficacia en ataque ha disminuido sin Rodríguez, destacada por solo dos de los cinco goles en jugada del Everton contra Chelsea, Leicester y Arsenal, además de un autogol", advierte el diario especializado.



Pero que Everton luce mejor sin el número 19 es el tipo de idea que se instala y que solo es posible desmentir por la vía de los hechos, con minutos de juego, con presencia en la cancha, justamente eso que hoy no aporta James, justo hoy que viene un duelo clave contra Manchester United por la Carabao Cup (3:00 p.m. hora colombiana), que ya solo quedan el Boxing Day contra Sheffield United y Manchester City en la agenda de este 2020.



Otra vez, el beneficio es que el equipo lo valora, el DT lo respalda y la gente en Liverpool todavía tiene paciencia para verlo por fin en Goodison Park. Hay muchas razones para ilusionarse en el regreso con un equipo aún más compensado que puede ayudarle a hacer mejor su trabajo ofensivo. Pero hay que recuperarse ya, volver y no dar más ventajas. No puede ser que el argumento al final de la temporada sean las lesiones. No otra vez.