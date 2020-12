¿Qué pasará con Caicedo, Palavecino y Arias? Presidente del Cali habló

Deportivo Cali tiene como objetivo reforzar su parte ofensiva, en la que se desperdiciaron demasiadas opciones de gol durante la temporada que termina.



A pesar de que ópticamente en lo futbolístico el equipo parecía que funcionaba bien, sorpresivamente quedó eliminado de Copa BetPlay, Liga BetPlay y la Copa Suramericana.



Marco Caicedo, presidente de la institución, habló en el ‘Súper Combo del Deporte’ de la actualidad del plantel, los que saldrán y los que llegan, pero especialmente del futuro de jugadores importantes como Deiber Caicedo Agustín Palavecino y Jhon Arias.

El directivo afirmó que “después de hacer las evaluaciones en las posiciones de la cantidad de jugadores que salieron un total de 12, resolvimos traer cinco refuerzos: arquero, confirmado Guillermo De Amores, pendiente de que pase sus exámenes médicos; central, estamos analizando distintas alternativas; volante mixto; punta, trajimos a Michell Ramos, un jugador rápido, habilidoso, que tiene mucho futuro, mucho potencial, la continuidad posible de Jhon Vásquez, todavía no es una realidad porque necesitamos buscar la forma de hacerlo realidad, también lo consideramos refuerzo”.



Agregó que “Marco Pérez para la otra posición, otro ‘9’ para tener una delantera potente, en cabeza de Ángelo y Pérez, que han jugado y han triunfado en el pasado, son jugadores de experiencia, esas son las posiciones, tres confirmados en este momento, pendientes de exámenes médicos faltan dos, Pérez y De Amores, y allí estaríamos pensando posiblemente en dos refuerzos más”.



En cuanto a si José Moya es candidato como defensa central, dijo que “nosotros ahora solo hemos identificado la posición, y desde allí hay un ramillete de posibilidades, nuestra Secretaría Técnica y el área deportiva tiene en carpeta 93 jugadores, aunque suene a mentira, no es el momento para dar nombres porque apenas estamos en curso y todavía tenemos por delante analizar más a fondo y mirar condiciones y muchas cosas que pueden cambiar en cualquier momento”.



Sobre Deiber Caicedo dijo que ellos están entrenando en el plantel a doble jornada, primero para ese partido del 30, incluso me han dicho que Palavecino está muy bien y Jhon está volando, en segunda jornada el ´profe´ está entrenando con todo el grupo de canteranos que vienen de las inferiores y también los que habíamos prestado a la B, ya están todos, los está evaluando sigilosamente y de allí escogeremos los siete que vamos a ascender este año, él tiene una idea muy firme de quiénes serán y habrá otros que él quiere tener muy cerca, preparándolos para el plantel uno”.



Específicamente de la presencia de Palavecino y Vásquez para el 2021 indicó que “se puede dar, pero también que no, todavía no se puede dar fe de lo uno ni de lo otro, en cuanto a Deiber es inminente su salida”.



Acerca de la campaña que cumplió el equipo este año, sostuvo que “uno siempre queda muy desconcertado con el desenlace de una temporada que venía muy bien, que venía ilusionando, rescatar lo bueno, que se recuperó el ADN, un estilo de juego que gustó y que venía en buen camino, infortunadamente así es la vida, así es el fútbol, hay que contar con un poco de suerte en algún momento, algunas veces encontramos decisiones arbitrales que nos afectaron, en Buenos Aires, nos bajó la moral, tuvimos ese partido infortunado contra Equidad en el que perdemos un jugador en el minuto 7, con 10 hombres le pasamos por encima, pero no pudimos contratar 12 llegadas al arco, tres tiros en el palo, así es el fútbol, si hubiera entrado una, estuviéramos hablando de otras cosas, así que hay que a hacer la reflexión, aceptar la culpa, no tuvimos la potencia goleadora, el hecho es que no hicimos los goles, ese fue el gran lunar y por eso hemos decidido reforzar toda el área ofensiva”.



Cortuluá no permitió un nuevo préstamo de Andrés Colorado y el jugador debe regresar al equipo del ‘corazón del Valle’, que seguramente lo ubicará en otro club.



Deportivo Cali jugará el 29 de diciembre ante Millonarios, por el último tiquete a la Copa Suramericana de 2021.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces