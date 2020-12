Jorge Luis Ramos: su historia de lucha, adversidades y fe en Santa Fe

Llegó en silencio, durante la pausa del campeonato colombiano a causa de la pandemia. Su pasado, su falta de gol, era su inri, por eso fue criticada la contratación por parte de los hinchas de Santa Fe. Y aceptó el descontento de los aficionados convirtiéndolo en un reto personal. Jorge Luis Ramos regresó en 2020 al equipo cardenal después de siete años alejado de las huestes cardenales. Cambiaron muchas cosas, volvió más maduro, con experiencias buenas y malas, con enseñanzas de entrenadores y compañeros, pero lo que no cambiaron fueron sus bajas cifras de anotación.

“Yo soy consciente de que no llegaba a Santa Fe con la mayor expectativa. Sé que no me había destacado como goleador, pero siempre me he tenido fe, sé el trabajo que hago, lo que le podía aportar al equipo y tenía el deseo de volver al equipo en el que ya había sido campeón, porque guardo un gran cariño por el club, por su hinchada, y quería tener una especie de revancha”, aseguró el delantero, nacido en Cicuco (Bolívar), hace 28 años.



Tan pronto se reactivó la Liga BetPlay 2020, Ramos se destapó con siete goles que aportaron a que Santa Fe llegara a la final…y sueña con anotar otro gol el próximo domingo, 27 de diciembre, que ayude al expreso bogotano a remontar la complicada serie contra América de Cali, que está 3-0 en contra, que sirva para un título que sería una hazaña, y que firme su mejor campaña en una temporada.



Ramos salió campeón en la recordada séptima estrella cardenal en 2012. No jugó mucho, no anotó, solo aprendió y disfrutó del histórico título. Esa es su única estrella de su carrera. “Fue muy especial porque era muy joven y estaba logrando algo con el equipo que muchos agradecen todavía. Ahora tengo la madurez para ganar otro título, que también sería muy especial porque ha sido un año complejo en todos los sentidos; y porque si logramos coronar este sueño sería una hazaña”, dice Jorge Luis.



El atacante bolivarense es cristiano. Su fe se refleja en todo, hasta en los nombres de sus hijos: Santiago de Jesús, Salomé de Jesús y Samuel de Jesús. “Dios no juega, pero si lo que haces en tu vida no lo pones en manos de él, las cosas no van a funcionar”, dice, siempre infranqueable.



Por eso tiene la esperanza de salir campeón con Santa Fe. Por imposible que parezca y suene. “Mi fe no se quebranta por un mal resultado. Confiamos en nuestro trabajo, en lo que podamos dar en estos últimos 90 minutos. Nos jugamos mucho por el club, por el cuerpo técnico, por los hinchas y por nosotros, nuestras familias”.



Aunque dolió mucho el aplastante resultado en Cali, los jugadores no bajaron los brazos. “No pasó por nuestra cabeza recriminarnos nada, porque así como ganamos los partidos todos, los perdemos juntos. Estábamos muy dolidos, pero inmediatamente sabíamos que nos queda un partido, que lo jugamos en casa, que el trabajo que hemos hecho, de la mano del ‘profe’ Harold (Rivera) merece un premio…que no somos el equipo que fuimos en el Pascual. Podemos dar mucho más y saldremos con todo, sin desesperarnos ni desordenarnos, para tratar de acercarnos en el marcador”.



Por eso le envió un mensaje a la afición: “Que tengan mucha fe, como la han tenido en el último tiempo. Porque hemos salido de grandes adversidades, de momentos difíciles; ahora estamos en una final, en la lucha por un título, y no pueden desfallecer, porque nosotros no lo haremos. Tengan claro que vamos a darlo todo, y que no se ha perdido todavía esa ilusión de coronarnos”.



“He pasado por adversidades en mi carrera, por eso sé que cuando las cosas parecen perdidas, todo puede cambiar. El Dios de lo imposible nos puede dar ese triunfo, pero depende de que nosotros tengamos el convencimiento de que podemos lograr un gran triunfo. No será fácil, América demostró lo bueno que es como equipo, pero no bajaremos los brazos y lucharemos por hacer de este año, algo inolvidable para la afición santafereña”, es el reto de Jorge Luis Ramos.



Mara, la mujer que enamoró a Ramos

Tenían 15 años cuando se conocieron. A los 17 se hicieron novios y a los veinte tuvieron su primer hijo. Mara Mejía es la esposa de Jorge Luis Ramos, la encargada de inspirarlo, motivarlo y aconsejarlo. Ella ha estado a su lado en el sueño de ser futbolista y fue testigo de los primeros pasos de su carrera.



“Mi padre (Juan Mejía López) era presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar, así que Jorge vivió en mi casa. Llegó a la selección y mi padre tenía a varios muchachos, como cuatro, como en una especia de casa-hogar donde vivíamos. Y con Jorge había un trato especial, pues era como un hijo para él, pues siempre fue educado y respetuoso”, recuerda la administradora de empresas de la familia Ramos Mejía



“Jorge Luis tiene claro que una segunda oportunidad en Santa Fe es un mensaje de Dios, porque sabe que ahora le puede aportar mucho al equipo. Yo le he dicho que Dios tiene algo para nosotros. Que esta derrota es una prueba para saber cuál es la fe de cada uno. Y tanto mi esposo, como los demás compañeros, están firmes, la fe sigue intacta”, dice Mara.