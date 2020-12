Arde la final Santa Fe-América: frases que calientan juego de vuelta

Pasó casi una semana desde aquel 3-0 de América de Cali sobre Independiente Santa Fe, por el juego de ida de final en Liga Betplay 2020. Desde que terminó el partido hasta este sábado, mucho es lo que han dicho los protagonistas de lado y lado sobre lo que será la vuelta. Lanzaron frases que en FUTBOLRED recopilamos para ustedes.

Harold Rivera (DT, Santa Fe): “Primero debemos preocuparnos por el primer gol, después vendrán los otros”.



Luis Manuel Seijas (Santa Fe): “Todavía quedan 90 minutos, si América se siente campeón ya, mejor”.



Kelvin Osorio (Santa Fe): “América no es como lo han plasmado muchas personas, también es un equipo con muchas debilidades y tenemos que aprovechar eso”, en entrevista con el Vbar.



Jorge Luis Ramos: “No pasó por nuestra cabeza recriminarnos nada, porque así como ganamos los partidos todos, los perdemos juntos. Sabíamos que nos queda un partido y lo jugamos en casa”, en diálogo con Futbolred.





Juan Cruz Real (DT, América): “Lo peor que nos puede pasar es creer que esto terminó. Tenemos que ir a Bogotá con mucho coraje, pensando que debemos ganar el partido”.



“Por ahí escuchaba en medios que América tiene muchas debilidades. La semana anterior escuchábamos que Santa Fe era el candidato al título y esta semana se estuvo hablando más de la remontada. Nosotros estamos enfocados en nosotros".



Adrián Ramos (América): “Sabemos lo que ha hecho Santa Fe este año, pero tratamos de jugar a lo nuestro. Ustedes han visto siempre un América que busca el arco contrario”, hablando para Futbolred.



Marlon Torres (América): “El técnico nos ayuda a nosotros y nosotros a él. Al principio no se valoraba mucho el trabajo del profe, pero ahora ya estamos cerca de la estrella 15", en diálogo con el Corrillo de Mao.



Yesus Cabrera (América): “Yo lo he manifestado mucho, soy hincha de otro equipo, pero el amor y el cariño que le tengo al América es muy grande”, en charla con Zona Libre de Humo.