Dimayor exige responsables: fecha probable para Nacional vs América

Dimayor está pendiente de la evolución de la situación en Medellín tras los graves incidentes que se presentaron entre hinchas de la barra Los del Sur y la Policía, los cuales obligaron a suspender y reprogramar el partido Atlético Nacional vs América de Cali.

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió a la situación, en charla con Win Sports, un día después de la crisis.



Lo primero es encontrar un día en el apretado calendario para programar nuevamente el duelo liguero y, aunque los clubes en algún momento estuvieron de acuerdo, finalmente la fecha de este lunes no se contempló. ¿Por qué?



"Por varias razones, las circunstancias no estaban dadas, las declaraciones del Alcalde y el Secretario hacían difícil programar el partido, esto se podía repetir aún con partido a puerta cerrada, tenemos unos días en mayo para reprogramar", advirtió.



¿Cuándo sería eso? "Nacional tiene partido aplazado con Santa Fe y competencia internacional, hay que respetar tres noches de descanso y por eso podría pasar que tuviera que usar incluso nómina mixta", advirtió el directivo. De hecho, hasta mediados de mayo habría partidos miércoles y domingo pero en las semanas finales habría un espacio. Eso lo deben acordar verdolagas y escarlatas pero, en realidad, el duelo estelar de este domingo podría terminar en dos equipos sin lo mejor de sus nóminas.



Para Jaramillo, la situación del verde podría repetirse en los demás equipos de Liga: "Nacional no está dispuesto a negociar nada en estas circunstancias, ellos acudieron a una reunión que era más una encerrona, pero hay que buscar opciones para competir en Copa Libertadores, hoy lo más importante es el partido del jueves y hay que ver qué sigue en el futuro, hay que tomar decisiones definitivas en la Comisión para la convivencia en el fútbol, presidida por el Ministro el Interior, es una prioridad", dijo.



El tema no debería quedar en paisaje, como ha ocurrido con otros desmanes: "Las medidas nuestras son en lo deportivo que en este tipo de acciones se quedan cortar. Acá debe haber sanciones desde el punto de vista legal porque hoy pasa esto y en 15 días están estas personas en otros estadios del país. Son unos pocos, se aprovechan de la plataforma para ejercer actividades ilegales, ayer pusieron en riesgo a muchas personas. Tenemos que trabajar en el punto jurídico".



El dirigente concluyó: "Lo triste es que quien dice seguidor del equipo sea quien lo perjudique, es inconcebible que tenga que estar buscando un estadio. Es un llamado al alcalde para hablar y encontrar una solución porque es un perjuicio muy grande".