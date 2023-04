¿Hay freno para barristas en Liga? Dueño de club comparte sus claves

El penoso espectáculo de este domingo en el Atanasio Girardot, de hinchas de la barra Los del Sur protagonizando terribles enfrentamientos con la Policía y obligando a suspender el duelo Atlético Nacional vs América de Cali, se ha vuelto un lío sin solución en el fútbol colombiano.

¿O no? ¿Hay manera de ponerlos en cintura y reducirlos a un protagonismo de animadores sin poder de decisión? Las claves las ha dado Tulio Gómez, máximo accionista del club escarlata.



Lo primero para él es la defensa de la institucionalidad: "Apoyamos 100% a Nacional, no podemos permitir que los vándalos se tomen el fútbol colombiano", dijo en el diario El País.



"Las instituciones se respetan, a los delincuentes hay que sacarlos del fútbol, por eso somos solidarios con Nacional y estamos dispuestos a jugar el partido cuando quieran, pero no más los vándalos en los estadios", señaló.



Hinchas con peso pero sin poder



Pero ¿cómo darles esa importancia tan marginal cuando en administraciones anteriores hubo una convivencia peligrosamente cercana? Tomen nota:

"Nosotros con las barras hemos llegado a unos acuerdos de mutuo respeto. Esos acuerdos están y les damos unos beneficios que no lesionen la parte económica. Tampoco le pedimos permiso a la barra para echar o para contratar algún jugador“, dijo Gómez en Caracol Radio.



“La autoridad, la institucionalidad es innegociable. Cuando usted pierde la institucionalidad perdió todo. Es como con los hijos al no tener control sobre ellos, hay que tener autoridad. Nosotros con las barras tenemos mucho respeto, ellos nos respetan y tenemos armonía. Con eso podemos darle unos beneficios, pero no permitir que cogobiernen; ahí sí apague y vámonos“, añadió.