Dimayor aplazará Nacional vs América: nueva fecha tras disturbios

Los graves disturbios que se presentaron en el previo del duelo Atlético Nacional vs América de Cali ya empezaron a tener complicadas consecuencias.

Miembros de la barra Los del Sur se enfrentaron a la Policía y los miembros del Esmad, dispuestos para garantizar la seguridad, en un ambiente caldeado desde el pasado viernes, cuando el club verdolaga decidió retirarles estos seguidores los beneficios económicos de los que disfrutaban.



El intenso aguacero ayudó a dispersar a los violentos y el trabajo de las autoridades controló la situación, pero sobre las 6:10 p.m. se ordenó la evacuación total del escenario.



Según los periodistas de Win Sports en el escenario, la Policía informó a los clubes que no hay garantías para el desarrollo del espectáculo, por lo cual los delegados del club visitante afirmaron que por esa razón no están dispuestos a jugar sin esas condiciones de seguridad necesarias.



Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, dijo en Win Sports que no hay condiciones: "muy triste que esto ocurra, que una hinchada perjudique tanto a su equipo, sabemos que hay disturbios fuera del estadio y adentro, la tribuna sur, que estaba controlada. Mi petición es que nos digan los miembros del PMU si hay condiciones o no para desarrollar el juego, no vamos a poner en riesgo la integridad de los jugadores o el propio público", declaró.



¿Cuándo se jugaría? "Esperamos que si no se juega hoy se pueda hacer mañana a puerta cerrada. Es por el calendario de Nacional y América, es lo que tengo en la cabeza, espero la firma del acta para conocer si hay condiciones y se aplazaría para mañana a las 10 de la mañana, no nos podemos dar el lujo de que algo suceda y mañana lamentemos peores incidentes. Entendemos los perjuicios para el fútbol pero están por encima los que hacen el espectáculo del fútbol", concluyó.



Significa que el partido de América contra Boyacá Chicó también se aplazaría del miércoles al jueves para garantizar el descanso de los jugadores.



A su turno, Juan Pablo Ramírez, secretario de seguridad de Medellín, informó que las garantías no están dadas y "el partido está cancelado".